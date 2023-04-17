76-летняя Шер вышла на публику в ультрамодном пуховике

Артистка сочетала в ансамбле сразу две куртки.

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Легендарная американская певица, продюсер и актриса Шер доказывает всему миру, что вести активную жизнь в 76 лет и оставаться стильной, влюбленной, любимой и востребованной – абсолютно реально. Пока все до сих пор обсуждают ее роман с 37 летним музыкальным руководителем Александром Эдвардсом, она продолжает покорять поклонников явно не старческими образами на светских мероприятиях. В частности, недавно знаменитость появилась на премьере исторического фильма "Шевалье" культовом кинотеатре El Capitan в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail.

Для выхода в свет певица выбрала укороченную фиолетово-черную байкерскую куртку, которую она решила частично застегнуть. Образ звезда дополнила серым пуховиком с украшением овальной формы спереди и на локтях, создавшим уникальный эффект. Знаменитость надела черные свободные брюки с белыми полосками по бокам, а завершила ансамбль парой черных туфлей.

Рисунки на байкерской куртке и пуховике певицы создавали интересную иллюзию Фото: Getty

Свои волосы певица оставила распущенными, разделив их на прямой пробор. Что касается украшений, то в этот раз Шер обошлась без них, чтобы акцентировать внимание публики на одежде.

Сейчас возрастная певица занята записью сразу двух альбомов, с которыми ей помогает молодой возлюбленный. Он же написал некоторые новые песни для нее. Более того, исполнительница не исключает, что организует для поклонников новый тур.

Недавно Шер выставила на продажу свой роскошный особняк в Малибу, снизив цену на него на 10 миллионов долларов, хотя изначально хотела продать его за 85 миллионов. Особняк в стиле итальянского Возрождения певица купила еще 1989 году и потратила пять лет на его переделку.

Ранее Фокус писал, что Шер засветила на прогулке кольцо от своего бойфренда.