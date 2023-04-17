76-річна Шер вийшла на публіку в ультрамодному пуховику

Артистка поєднала в ансамблі одразу дві куртки.

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Легендарна американська співачка, продюсерка та актриса Шер доводить усьому світу, що вести активне життя у 76 років і залишатися стильною, закоханою, коханою та затребуваную – абсолютно реально. Поки всі досі обговорюють її роман із 37-річним музичним керівником Олександром Едвардсом, вона продовжує підкорювати шанувальників явно не старечими образами на світських заходах. Зокрема, нещодавно знаменитість з'явилася на прем'єрі історичного фільму "Шевальє" в культовому кінотеатрі El Capitan у Лос-Анджелесі, пише Daily Mail.

Для виходу співачка обрала укорочену фіолетово-чорну байкерську куртку, яку вона вирішила частково застібнути. Образ зірка доповнила сірим пуховиком із прикрасою овальної форми спереду та на ліктях, що створило унікальний ефект. Знаменитість одягла чорні вільні штани з білими смужками з боків, а завершила ансамбль парою чорних туфель.

Малюнки на байкерській куртці та пуховику співачки створювали цікаву ілюзію Фото: Getty

Своє волосся співачка залишила розпущеним, розділивши його на прямий проділ. Щодо прикрас, то цього разу Шер обійшлася без них, щоб акцентувати увагу публіки на одязі.

Зараз літня співачка зайнята записом одразу двох альбомів, з якими їй допомагає молодий коханий. Він також написав деякі нові пісні для неї. Ба більше, виконавиця не відкидає, що організує для шанувальників новий тур.

Нещодавно Шер виставила на продаж свій розкішний маєток у Малібу, знизивши ціну на нього на 10 мільйонів доларів, хоча спочатку хотіла продати його за 85 мільйонів. Дім у стилі італійського Відродження співачка купила ще у 1989 році та витратила п'ять років на його переробку.

Раніше Фокус писав, що Шер засвітила на прогулянці обручку від свого бойфренда.