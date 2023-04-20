Приянку Чопру и Ника Джонаса заметили в Риме (фото)

Звездную пару заметили около отеля в итальянской столице.

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Стильные Приянка Чопра и Ник Джонас были замечены, когда выходили из машины около отеля в Риме. Об этом пишет Daily Mail.

40-летняя индийская актриса надела стильную шубу из искусственного меха, серые джинсы и белые ботинки. Солнцезащитные очки и серьги дополнили образ Приянки. Свои темные волосы она уложила идеальными волнами.

Тем временем 30-летний американский актер и певец Ник был в черной толстовке с капюшоном и солнцезащитных очках.

Это произошло на следующий день после того, как Приянка появилась с Ником на премьере своего нового сериала "Цитадель" в лондонском Королевском театре. Чопра играет главную роль вместе с Ричардом Мэдденом в сериале-триллере, в котором шпионы объединяются для борьбы с глобальной угрозой.

Для светского выхода она выбрала роскошное красное атласное платье с открытыми плечами от Vivienne Westwood. Звездные супруги целовались на красной ковровой дорожке и с любовью смотрели друг на друга.

Напомним, Приянка Чопра показала пальто на весну 2023 года.

Также Фокус писал об идеальном черном платье, которое ранее продемонстрировала Приянка Чопра.