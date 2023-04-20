Пріянку Чопру та Ніка Джонаса помітили в Римі (фото)

Зіркову пару побачили біля готелю в італійській столиці.

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Стильні Пріянка Чопра та Нік Джонас були помічені, коли виходили з машини біля готелю у Римі. Про це пише Daily Mail.

40-річна індійська акторка одягла стильну шубу зі штучного хутра, сірі джинси та білі черевики. Сонцезахисні окуляри та сережки доповнили образ Пріянки. Своє темне волосся вона вклала ідеальними хвилями.

Тим часом 30-річний американський актор і співак Нік був у чорній толстовці з капюшоном та сонцезахисними окулярами.

Це сталося наступного дня після того, як Пріянка з'явилася з Ніком на прем'єрі свого нового серіалу "Цитадель" у лондонському Королівському театрі. Чопра грає головну роль разом із Річардом Медденом у серіалі-трилері, в якому шпигуни об'єднуються для боротьби з глобальною загрозою.

Для світського виходу вона обрала розкішну червону атласну сукню з відкритими плечима від Vivienne Westwood. Зіркове подружжя цілувалося на червоній килимовій доріжці і з любов'ю дивилося одне на одного.

Нагадаємо, Пріянка Чопра показала пальто на весну 2023 року.

Також Фокус писав про ідеальну чорну сукню, яку раніше продемонструвала Пріянка Чопра.