В Сети раскритиковали принца Уильяма за отношение к Кейт Миддлтон
Пользователи разделились во мнениях. Одни упрекают принца Уильяма, другие же согласны, что будущему королю негоже носить женские сумки.
Принц и принцесса Уэльские – без преувеличения, одна из самых популярных пар в мире, поэтому неудивительно, что за их выходами и поведением сделят миллионы глаз на планете. Их недавний визит в Бирмингем не стал исключением. Фанаты заметили, что принц Уэльский повел себя не как джентльмен и не помог супруге нести загруженную сумку, пишет Daily Mail.
Для похода в индийский ресторан и исторический Ювелирный квартал во втором по величине городе Великобритании Кэтрин надела бордовое плиссированное платье-миди от Karen Millen за 229 фунтов стерлингов с туфлями-лодочками в тон и серьги, подаренные мужем на Рождество. В сторис Instagram, опубликованной на официальной странице принца и принцессы в социальной сети, будущая королева была замечена на станции Бирмингем-Мур-стрит с черной сумкой за 650 фунтов стерлингов, до краев наполненной гостинцами, включая напитки и бумажные пакеты, содержимое которых неизвестно. По предположению пользователей, это была еда для того, чтобы супруги могли перекусить по дороге домой.
Однако многие королевские поклонники возмутились тем фактом, что принцесса несла большую сумку сама в то время, как ее муж спокойно шел впереди и даже не подумал предложить ей свою помощь.
"Я знаю, что вы все собираетесь драться со мной, но… джентльмен нес бы эту сумку для своей жены", – написали в комментариях фанаты Уэльсов. Однако нашлось немало тех, кто заступился за будущего короля и похвалил Кейт, отметив, что она достаточно независима, чтобы носить свою сумочку "без помощи мужчины".
"Мне очень нравится, что она сама носит сумку. В этом нет ничего плохого. Возможно, Уильям предлагал, но она отказалась. Знаете, некоторые женщины независимы", "Насколько я знаю, джентльмен носит чемоданы, тяжелые сумки с продуктами и тому подобное, но никогда не носит женскую сумку, как эта большая сумка" – говорится под публикацией.
В то время, как этот момент разделил мнения среди королевских поклонников, друге видео, опубликованное в интернете, где Уильям восторженно отзывается о своей жене, порадовало читателей.
На кадрах, снятых пользователем Twitter Isa, принц Уильям весело разговаривает с представителями общественности, которые стояли в очереди, чтобы мельком увидеть их обоих. Пока он пробирается сквозь толпу, одна женщина говорит королевской особе:
"Какой потрясающий наряд у Кейт! Это красиво!'
В ответ Уильям сказал: "О, она всегда выглядит потрясающе".
Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон показала новое фото принца Луи по случаю его пятилетия.