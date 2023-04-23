В Сети раскритиковали принца Уильяма за отношение к Кейт Миддлтон

Пользователи разделились во мнениях. Одни упрекают принца Уильяма, другие же согласны, что будущему королю негоже носить женские сумки.

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Принц и принцесса Уэльские – без преувеличения, одна из самых популярных пар в мире, поэтому неудивительно, что за их выходами и поведением сделят миллионы глаз на планете. Их недавний визит в Бирмингем не стал исключением. Фанаты заметили, что принц Уэльский повел себя не как джентльмен и не помог супруге нести загруженную сумку, пишет Daily Mail.

Для похода в индийский ресторан и исторический Ювелирный квартал во втором по величине городе Великобритании Кэтрин надела бордовое плиссированное платье-миди от Karen Millen за 229 фунтов стерлингов с туфлями-лодочками в тон и серьги, подаренные мужем на Рождество. В сторис Instagram, опубликованной на официальной странице принца и принцессы в социальной сети, будущая королева была замечена на станции Бирмингем-Мур-стрит с черной сумкой за 650 фунтов стерлингов, до краев наполненной гостинцами, включая напитки и бумажные пакеты, содержимое которых неизвестно. По предположению пользователей, это была еда для того, чтобы супруги могли перекусить по дороге домой.

Принц и принцесса Уэльские возвращаются из Бирмингема домой Фото: Скриншот

Однако многие королевские поклонники возмутились тем фактом, что принцесса несла большую сумку сама в то время, как ее муж спокойно шел впереди и даже не подумал предложить ей свою помощь.

"Я знаю, что вы все собираетесь драться со мной, но… джентльмен нес бы эту сумку для своей жены", – написали в комментариях фанаты Уэльсов. Однако нашлось немало тех, кто заступился за будущего короля и похвалил Кейт, отметив, что она достаточно независима, чтобы носить свою сумочку "без помощи мужчины".

"Мне очень нравится, что она сама носит сумку. В этом нет ничего плохого. Возможно, Уильям предлагал, но она отказалась. Знаете, некоторые женщины независимы", "Насколько я знаю, джентльмен носит чемоданы, тяжелые сумки с продуктами и тому подобное, но никогда не носит женскую сумку, как эта большая сумка" – говорится под публикацией.

В то время, как этот момент разделил мнения среди королевских поклонников, друге видео, опубликованное в интернете, где Уильям восторженно отзывается о своей жене, порадовало читателей.

На кадрах, снятых пользователем Twitter Isa, принц Уильям весело разговаривает с представителями общественности, которые стояли в очереди, чтобы мельком увидеть их обоих. Пока он пробирается сквозь толпу, одна женщина говорит королевской особе:

"Какой потрясающий наряд у Кейт! Это красиво!'

В ответ Уильям сказал: "О, она всегда выглядит потрясающе".

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон показала новое фото принца Луи по случаю его пятилетия.