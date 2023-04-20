Кейт Миддлтон появилась на публике в платье за 8600 грн (видео)

Кейт подобрала к своему платью серьги, подаренные мужем на Рождество.

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Отправив после каникул всех своих троих детей в школу, принц и принцесса Уэльские вернулись к исполнению обязанностей старших членов королевской семьи. Первый визит пара после перерыва в несколько недель нанесла в Бирмингем, о чем сообщается на странице Уэльсов в соцсети.

40-летний Уильям и 41-летняя Кейт во время поездки отметили "разнообразную культуру и наследие города" и в рамках своей совместной прогулки встретились с местными владельцами бизнеса на мероприятии в The Rectory в историческом Ювелирном квартале.

Уильям выглядел шикарно в блейзере, рубашке с открытым воротом и брюках, а Кэтрин выбрала роскошное бордовое платье длины миди от Karen Millen с глубоким V-образным вырезом, поясом на талии и плиссированной юбкой за 183 фунта стерлингов (8600 грн). Образ она дополнила туфлями-лодочками в тон, а также серьгами Sezane "Dina", которые, по слухам, были подарком на Рождество 2022 года от принца Уильяма.

Первая остановка пары была в Indian Streatery, семейном независимом индийском ресторане, расположенном в центре города, где они помогали на кухне и пробовали свои силы в приготовлении роти ручной работы, простой лепешки, которую часто подают с вареными овощами и карри.

Как известно, Кейт умеет готовить блюда этой кухни и даже сделала одно из них в качестве рождественского подарка для королевы Елизаветы II.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл не приедет на коронацию Карла III, и не последнюю роль в этом сыграла Кейт Миддлтон. И если детей принца Гарри на мероприятии не будет, что дочь и сыновья принца и принцессы Уэльских будут участвовать в торжествах, а принц Джордж вошел в число почетных пажей.