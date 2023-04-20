Кейт Міддлтон з'явилася на публіці у сукні за 8600 грн (відео)

Кейт підібрала до своєї сукні сережки, подаровані чоловіком на Різдво.

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Відправивши після канікул усіх своїх трьох дітей до школи, принц та принцеса Уельські повернулися до виконання обов'язків старших членів королівської родини. Перший візит пара після перерви у кілька тижнів здійснила до Бірмінгема, про що повідомляється на сторінці Уельсів у соцмережі.

40-річний Вільям та 41-річна Кейт під час поїздки відзначили "різноманітну культуру та спадщину міста" і в межах своєї спільної прогулянки зустрілися з місцевими власниками бізнесу на заході в The Rectory в історичному Ювелірному кварталі.

Вільям виглядав шикарно в блейзері, сорочці з відкритим коміром і штанах, а Кетрін обрала розкішну бордову сукню довжини міді від Karen Millen з глибоким V-подібним вирізом, поясом на талії та плісированою спідницею за 183 фунти стерлінгів (8600 грн). Образ вона доповнила туфлями в тон, а також сережками Sezane "Dina", які, за чутками, були подарунком на Різдво 2022 року від принца Вільяма.

Перша зупинка пари була в Indian Streatery, сімейному незалежному індійському ресторані, розташованому в центрі міста, де вони допомагали на кухні і пробували свої сили у приготуванні роті ручної роботи, простого коржика, який часто подають з вареними овочами та каррі.

Як відомо, Кейт вміє готувати страви цієї кухні і навіть зробила одну з них як різдвяний подарунок для королеви Єлизавети ІІ.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл не приїде на коронацію Карла III і не останню роль у цьому зіграла Кейт Міддлтон. І якщо дітей принца Гаррі на заході не буде, що дочка і сини принца і принцеси Уельських братимуть участь в урочистостях, а принц Джордж увійшов у число почесних пажів.