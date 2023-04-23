У мережі розкритикували принца Вільяма за ставлення до Кейт Міддлтон

Думки користувачыв розділилися. Одні дорікають принцові Вільяму, інші ж згодні, що майбутньому королю не годиться носити жіночі сумки.

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Принц і принцеса Уельські – без перебільшення, одна з найпопулярніших пар у світі, тому не дивно, що за їхніми виходами та поведінкою зроблять мільйони очей на планеті. Їхній недавній візит до Бірмінгема не став винятком. Фанати зауважили, що принц Уельський повівся не як джентльмен і не допоміг дружині нести завантажену сумку, пише Daily Mail.

Для походу в індійський ресторан та історичний Ювелірний квартал у другому за величиною місті Великобританії Кетрін надягла бордову плісировану сукню-міді від Karen Millen за 229 фунтів стерлінгів з туфлями-човниками в колір та сережки, подаровані чоловіком на Різдво. У сторіс Instagram, опублікованій на офіційній сторінці принца та принцеси в соціальній мережі, майбутню королеву було помічено на станції Бірмінгем-Мур-стріт із чорною сумкою за 650 фунтів стерлінгів, до країв наповненою гостинцями, включно з напоями та паперовими пакетами, вміст яких невідомий. За припущеннями користувачів, це була їжа для того, щоб подружжя могло перекусити дорогою додому.

Принц і принцеса Уельські повертаються з Бірмінгема додому Фото: Скріншот

Однак багато королівських шанувальників обурилися тим фактом, що принцеса несла велику сумку сама, тоді як її чоловік спокійно йшов попереду і навіть не подумав запропонувати їй свою допомогу.

"Я знаю, що ви всі збираєтеся битися зі мною, але... джентльмен ніс би цю сумку для своєї дружини", – написали у коментарях фанати Уельсів. Однак знайшлося чимало тих, хто заступився за майбутнього короля і похвалив Кейт, зазначивши, що вона є достатньо незалежною, щоб носити свою сумочку "без допомоги чоловіка".

"Мені дуже подобається, що вона сама носить сумку. У цьому немає нічого поганого. Можливо, Вільям пропонував, але вона відмовилася. Знаєте, деякі жінки незалежні", "Наскільки я знаю, джентльмен носить валізи, важкі сумки з продуктами тощо, але ніколи не носить жіночу сумку, як ця велика сумка" – йдеться під публікацією.

Коли цей момент розділив думки серед королівських шанувальників, друге відео, опубліковане в інтернеті, де Вільям захоплено відгукується про свою дружину, порадувало читачів.

На кадрах, знятих користувачем Twitter Isa, принц Вільям весело розмовляє з представниками громадськості, які стояли в черзі, щоб побачити їх обох. Поки він пробирається крізь натовп, одна жінка каже королівській особі:

"Яке приголомшливе вбрання у Кейт! Це красиво!"

У відповідь Вільям сказав: "О, вона завжди виглядає приголомшливо".

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон показала нове фото принца Луї з нагоди його п'ятиріччя.