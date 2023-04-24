Мэттью Перри заберет скандальные слова о Киану Ривзе из своих мемуаров

Актер попросил публично прощения у Ривза и пообещал исправить ситуацию.

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53-летний американский актер Мэттью Перри пообещал удалить свои противоречивые замечания о Киане Ривзе из будущих изданий своих мемуаров "Друзья, любовники и большая ужасная вещь". Об этом пишет Los Angeles Times.

Актер культового сериала "Друзей" извинился после того, как получил негативную реакцию за то, что написал о Ривзе в своей книге, спрашивая, почему тот "все еще ходит среди нас", когда "талантливые" актеры и "оригинальные мыслители", такие как Ривер Феникс и Крис Фарли, давно умерли.

Теперь Перри принимает меры, удаляя скандальные слова о Ривзе. На Книжном фестивале Los Angeles Times он заявил, что во всех будущих изданиях мемуаров "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" имени Киану Ривза не будет.

"Я сказал глупость. Это был подлый поступок", — признался Перри на фестивале. "Я назвал его имя, потому что живу на той же улице. Я публично извинился перед ним. В любых будущих версиях книги его имени не будет".

Перри также добавил, что он лично не просил прощения у канадского актера, но планирует это сделать.

"Если я столкнусь с ним, я извинюсь. Это была просто глупость", — сказал Перри.

Киану Ривз Фото: keanucharles_officials/Instagram

"Я действительно большой поклонник Киану. Я просто выбрал случайное имя, моя ошибка. Прошу прощения. Вместо этого я должен был использовать свое имя", — ранее отмечал актер.

Напомним, Мэттью Перри признался, что не любит смотреть сериал "Друзья".

Также Фокус писал о влюбленности Мэттью Перри в Дженнифер Энистон.