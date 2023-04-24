Меттью Перрі забере скандальні слова про Кіану Рівза зі своїх мемуарів

Актор попросив публічно вибачення в Рівза та пообіцяв виправити ситуацію.

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53-річний американський актор Меттью Перрі пообіцяв видалити свої суперечливі зауваження про Кіану Рівза з майбутніх видань своїх мемуарів "Друзі, коханці та велика жахлива річ". Про це пише Los Angeles Times.

Актор культового серіалу "Друзів" попросив вибачення після того, як отримав негативну реакцію за те, що написав про Рівза у своїй книзі, запитуючи, чому той "все ще ходить серед нас", коли "талановиті" актори та "оригінальні мислителі", такі як Рівер Фенікс і Кріс Фарлі, померли.

Тепер Перрі вживає заходів, видаляючи скандальні слова про Рівза. На Книжковому фестивалі Los Angeles Times він заявив, що в усіх майбутніх виданнях мемуарів "Друзі, коханці і велика жахлива річ" ім’я Кіану Рівза не буде.

"Я сказав дурницю. Це був підлий вчинок", — зізнався Перрі на фестивалі. "Я назвав його ім'я, тому що живу на тій же вулиці. Я публічно попросив вибачення в нього. У будь-яких майбутніх версіях книги його імені не буде".

Перрі також додав, що він особисто не просив вибачення в канадського актора, але планує це зробити. "Якщо я зіткнуся з ним, я перепрошу. Це була просто дурниця", — сказав Перрі.

Кіану Рівз Фото: keanucharles_officials/Instagram

"Я насправді великий шанувальник Кіану. Я просто вибрав випадкове ім'я, моя помилка. Прошу пробачення. Натомість я мав використовувати своє ім’я", — раніше зазначав актор.

Нагадаємо, Меттью Перрі зізнався, що не любить дивитися серіал "Друзі".

Також Фокус писав про закоханість Меттью Перрі у Дженніфер Еністон.