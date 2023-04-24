Бен Аффлек рассказал о реальном рационе питания Дженнифер Лопес

Возлюбленный знаменитости подчеркнул, что она активно занимается спортом.

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50-летний американский актер Бен Аффлек посетил шоу Дрю Бэрримор, где ему задали несколько вопросов о том, как живет его семья с Дженнифер Лопес. Бэрримор спросила, есть ли в их доме "ящик с обманом", полный закусок. После смеха Аффлек заявил, что собирается сказать "нечто, что вас огорчит".

"Дженнифер просто ест все, что хочет", — заявил он. "Что она хочет… Пицца, печенье, мороженое. Все".

У американской певицы и актрисы прекрасное подтянутое телосложение, и Бэрримор, конечно, была очень удивлена, услышав это, и спросила, как Джей Ло сохраняет это.

"Она тренируется", — объяснил Аффлек. "Я имею в виду, я тоже тренируюсь. Но мне не дается волшебным способом 20 лет, понимаете, что я имею в виду?"

Он добавил: "Рабочую этику невозможно лишить. Рабочая этика настоящая, дисциплина очень реальна. Но сверхчеловеческая вещь тоже реальна. Она самая красивая женщина в мире, она выглядит эффектно".

Ранее в этом месяце на премьере своего нового фильма "Air" в Лос-Анджелесе во время интервью Аффлек рассказал о помощи своей избранницы.

Бен Аффлек

"Она гениальна, и [она] помогает мне всеми мыслимыми способами", — признался он.

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

Напомним, супруги Аффлек и Лопес сходили на ужин с тремя наследниками.

Также Фокус писал о продуктах, исключенных из рациона питания Джей Ло.