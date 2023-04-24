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Стиль життя

Бен Аффлек розповів про реальний раціон харчування Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек, Дженніфер Лопес дієта, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек весілля, якої дієти дотримується джей ло
Фото: Getty Images | Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Коханий знаменитості наголосив, що вона активно займається спортом.

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50-річний американський актор Бен Аффлек відвідав шоу Дрю Беррімор, де йому поставили кілька запитань про те, як живе його родина з Дженніфер Лопес. Беррімор запитала, чи є в їхньому домі "шухляда з обманом", повна закусок. Після сміху Аффлек заявив, що збирається сказати "щось, що вас засмутить".

"Дженніфер просто їсть усе, що хоче", — заявив він. "Що вона хоче… Піца, печиво, морозиво. Усе".

Американська співачка та акторка має чудову підтягнуту статуру, тож Беррімор, звісно, була дуже здивована, почувши це, і запитала, як Джей Ло підтримує це.

"Вона тренується", — пояснив Аффлек. "Я маю на увазі, я теж тренуюся. Але мені не дається чарівним способом 20 років, розумієте, що я маю на увазі?"

Він додав: "Робочу етику неможливо позбавити. Робоча етика справжня, дисципліна дуже реальна. Але надлюдська річ також реальна. Вона найкрасивіша жінка у світі, вона виглядає ефектно".

Раніше цього місяця на прем’єрі свого нового фільму "Air" у Лос-Анджелесі під час розмови з Аффлек розповів про допомогу своєї обраниці.

Бен Аффлек

"Вона геніальна, і [вона] допомагає мені всіма мислимими способами", — зізнався він.

Дженніфер Лопес Fullscreen
Дженніфер Лопес
Фото: Instagram jlo

Нагадаємо, подружжя Аффлек та Лопес сходили на вечерю з трьома спадкоємцями.

Також Фокус писав про продукти, які виключені з раціону Джей Ло.