Бен Аффлек розповів про реальний раціон харчування Дженніфер Лопес

Коханий знаменитості наголосив, що вона активно займається спортом.

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50-річний американський актор Бен Аффлек відвідав шоу Дрю Беррімор, де йому поставили кілька запитань про те, як живе його родина з Дженніфер Лопес. Беррімор запитала, чи є в їхньому домі "шухляда з обманом", повна закусок. Після сміху Аффлек заявив, що збирається сказати "щось, що вас засмутить".

"Дженніфер просто їсть усе, що хоче", — заявив він. "Що вона хоче… Піца, печиво, морозиво. Усе".

Американська співачка та акторка має чудову підтягнуту статуру, тож Беррімор, звісно, була дуже здивована, почувши це, і запитала, як Джей Ло підтримує це.

"Вона тренується", — пояснив Аффлек. "Я маю на увазі, я теж тренуюся. Але мені не дається чарівним способом 20 років, розумієте, що я маю на увазі?"

Він додав: "Робочу етику неможливо позбавити. Робоча етика справжня, дисципліна дуже реальна. Але надлюдська річ також реальна. Вона найкрасивіша жінка у світі, вона виглядає ефектно".

Раніше цього місяця на прем’єрі свого нового фільму "Air" у Лос-Анджелесі під час розмови з Аффлек розповів про допомогу своєї обраниці.

Бен Аффлек

"Вона геніальна, і [вона] допомагає мені всіма мислимими способами", — зізнався він.

Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

Нагадаємо, подружжя Аффлек та Лопес сходили на вечерю з трьома спадкоємцями.

Також Фокус писав про продукти, які виключені з раціону Джей Ло.