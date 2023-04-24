Слова будущего монарха Великобритании умиляли поклонников королевской семьи.

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Принц Уильям трогательно отозвался о стиле своей жены Кейт Миддлтон. Видео слов сына Карла ІІІ распространяют в Twitter.

Накануне королевские супруги посетили Бирмингем. В этот день принцесса Уэльская выбрала для выхода на публику бордовое платье-миди от Karen Millen.

Перед обедом в местном ресторане будущий король Великобритании и мать его детей приветствовали королевских поклонников. Старший брат принца Гарри трогательно отозвался о стиле Кейт Миддлтон. На видео, появившемся в Сети, сын Карла III разговаривает с поклонниками.

Пока будущий монарх пробирался сквозь толпу, одна поклонница сказала: "Какой потрясающий наряд у Кейт! Отлично". В ответ принц Уэльский сказал: "О, она всегда выглядит потрясающе".

Принц Уильям трогательно отозвался о стиле своей жены Кейт Миддлтон

"Он прекрасный мужчина", "Это самая милая вещь. Он прав, она действительно красиво выглядит", "какой милый муж", — комментируют слова принца Уильяма поклонники королевской семьи.

Напомним, накануне принца Уильяма, несмотря на трогательные слова о жене, раскритиковали за отношение к Кейт Миддлтон на публике.

Также Фокус писал о пятом дне рождения младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Луи.