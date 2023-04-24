Слова майбутнього монарха Великобританії розчулили шанувальників королівської родини.

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Принц Вільям зворушливо відгукнувся про стиль своєї дружини Кейт Міддлтон. Відео слів сина Карла ІІІ поширюють у Twitter.

Напередодні королівське подружжя відвідало Бірмінгем. Цього дня принцеса Уельська обрала для виходу на публіку бордову сукню міді від Karen Millen.

Перед обідом у місцевому ресторані майбутній король Великобританії і мати його дітей вітали королівських шанувальників. Старший брат принца Гаррі зворушливо відгукнувся про стиль Кейт Міддлтон. На відео, яке з’явилося у мережі, син Карла ІІІ розмовляє із шанувальниками.

Поки майбутній монарх пробирався крізь натовп, одна прихильниця сказала: "Яке приголомшливе вбрання у Кейт! Гарно". У відповідь принц Уельський сказав: "О, вона завжди виглядає приголомшливо".

Принц Вільям зворушливо відгукнувся про стиль своєї дружини Кейт Міддлтон

"Він чудовий чоловік", "Це наймиліша річ. Він має рацію, вона справді гарно виглядає", "який милий чоловік", — коментують слова принца Вільяма шанувальники королівської родини.

Нагадаємо, напередодні принца Вільяма, попри зворушливі слова про дружину, розкритикували за ставлення до Кейт Міддлтон на публіці.

Також Фокус писав про пʼятий день народження молодшого сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принца Луї.