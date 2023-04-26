"Пришла убивать": обозреватель высказалась о новом имидже Меган Маркл

Герцогиня Сассекская сорвала с себя маску, которой прикрывалась в начале жизни в королевской семье Великобритании, считает Сара Вайн.

Related video

На днях Меган Маркл впервые за долгое время появилась перед широкой публикой, представ в обновленном образе. В частности, жена принца Гарри похудела и изменила прическу. По мнению британского обозревателя Сары Вайн, герцогиня Сассекская сорвала с себя маску и показала свое истинное лицо.

По словам Вайн, теперь все увидели амбициозную женщину, которая не остановится ни перед чем ради достижения своих целей. Сара предположила, что отсутствие Маркл в публичном пространстве и был подготовкой к такому возвращению.

"Исчезла неряшливая булочка и Меган со свежим лицом, только что сошедшая с коврика для йоги. На ее месте блестящая, острая, как бритва, герцогиня, вся загрунтованная и пухлая, как будто ее окунули в двойные сливки, завернули в кашемир и наполнили сказочностью в 24 карата. Она подражает Ким Кардашьян, Гвинет Пэлтроу и Мишель Обаме. Сексуальная, но сильная, независимая, уверенная в себе, бескомпромиссная. Как сказала бы моя дочь, она пришла убивать", – отмечает автор колонки.

Она проводит параллели с "платьем мести Дианы" и макияжем мести бывшей актрисы.

"Меган вернулась – и в ближайшее время она никуда не уйдет. Я уверена, не случайно, что она решила всплыть так близко к коронации. Она не придет, но вполне может прийти. У Меган много чего есть, но она не дура. Она знает силу фотографии и охват социальных сетей. Она может причинить столько же вреда своим родственникам со своих садовых качелей в Монтесито, чем с места в Вестминстерском аббатстве. Возможно больше. Конечно, это кошмар для Дворца".

Вайн упомянула о якобы случайных фото принца Гарри и Меган Маркл, веселившихся на баскетбольном матче.

"Послание громкое и ясное: пока вы все готовитесь одеться в изъеденные молью старые одеяния и совершить какой-нибудь тайный ритуал, мы здесь, в стране свободных существ, крутых, спонтанных и современных. Без сомнения, они приготовят что-то особенное для самого большого дня, который также является четвертым днем ​​рождения Арчи. Возможно, очаровательная картина Меган и детей в Калифорнии, переносящая Гарри обратно в пыльный старый Лондон, когда он готовится выполнить свой долг перед королем и отцом", – говорит Сара.

При этом она подчеркивает: сейчас Меган более настоящая, чем та, которая предстала перед британцами в день помолвки с принцем Гарри:

"Я чувствую, что мы, наконец, начинаем видеть настоящую герцогиню… С самого начала у меня было ощущение, что она просто играет роль беззаботной американки, вдыхающей свежий воздух в затхлое старое заведение. Во всей этой спонтанности, казалось, пахло искусственностью, как будто она пыталась быть такой, какой, по ее мнению, мы хотели, чтобы она была, а не самой собой. Гладкий новый образ Меган больше указывает на то, кем она является на самом деле: очень амбициозная женщина, которая знает, чего хочет, и полна решимости получить это, и которой не нравится быть в тени".

Вайн не отрицает, что амбиции достойны похвалы, но не в этом случае.

"Меган и Гарри пытались возвыситься, унижая остальных членов королевской семьи. Это токсичный успех. Посмотрим правде в глаза, Меган никогда не собиралась мириться с тем, что она была второй скрипкой после принцессы Уэльской или кого-либо еще. Может быть, она не продумала это — или, может быть, она думала, что сможет перемонтировать старое место изнутри. Когда стало ясно, что это невозможно, внезапно исчезло солнце и радуга. Маска спала, и мы увидели правду", – подытожила она.

Напомним, ранее Фокус писал, почему Меган Маркл не приедет на коронацию Чарльза III.