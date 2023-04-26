"Прийшла вбивати": оглядачка висловилася про новий імідж Меган Маркл

Герцогиня Сассекська зірвала із себе маску, якою прикривалася на початку життя у королівській родині Великобританії, вважає Сара Вайн.

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Днями Меган Маркл вперше за довгий час з'явилася перед широкою публікою, представши в оновленому образі. Зокрема, дружина принца Гаррі схудла та змінила зачіску. На думку британської оглядачки Сари Вайн, герцогиня Сассекська зірвала із себе маску і показала своє справжнє обличчя.

За словами Вайн, тепер усі побачили амбітну жінку, яка не зупиниться ні перед чим задля досягнення своїх цілей. Сара припустила, що відсутність Маркл у публічному просторі і була підготовкою до такого повернення.

"Зникла неохайна булочка і Меган зі свіжим обличчям, щойно зійшла з килимка для йоги. На її місці блискуча, гостра, як бритва, герцогиня, вся заґрунтована і пухка, ніби її занурили в подвійні вершки, загорнули в кашемір і наповнили казковістю 24 карати. Вона наслідує Кім Кардаш'ян, Гвінет Пелтроу та Мішель Обаму. Сексуальна, але сильна, незалежна, впевнена у собі, безкомпромісна. Як сказала б моя дочка, вона прийшла вбивати", — зазначає авторка колонки.

Вона проводить паралелі між "сукнею помсти Діани" та макіяжем помсти колишньої акторки.

"Меган повернулася — і найближчим часом вона нікуди не піде. Я впевнена, не випадково, що вона вирішила спливти так близько до коронації. Вона не прийде, але може прийти. У Меган багато чого є, але вона не дурна. Вона знає силу фотографії та охоплення соціальних мереж. Вона може заподіяти стільки ж шкоди своїм родичам зі своїх садових гойдалок у Монтесіто, ніж із місця у Вестмінстерському абатстві. Можливо більше. Звичайно, це кошмар для Палацу".

Вайн згадала про нібито випадкові фото принца Гаррі та Меган Маркл, які веселилися на баскетбольному матчі.

"Послання голосне і чітке: поки ви всі готуєтеся одягнутися в з'їдені міллю старі шати і зробити якийсь таємний ритуал, ми тут, у країні вільних істот, крутих, спонтанних і сучасних. Без сумніву, вони приготують щось особливе для найбільшого дня, який також є четвертим днем ​​народження Арчі. Можливо, чарівна картина Меган та дітей у Каліфорнії, яка переносить Гаррі назад у запорошений старий Лондон, коли він готується виконати свій обов'язок перед королем та батьком", — каже Сара.

При цьому вона підкреслює: зараз Меган справжніша, ніж та, яка постала перед британцями в день заручин із принцом Гаррі.

"Я відчуваю, що ми, нарешті, починаємо бачити справжню герцогиню… Від самого початку в мене було відчуття, що вона просто грає роль безтурботної американки, яка вдихає свіже повітря в затхлий старий заклад. У всій цій спонтанності, здавалося, пахло штучністю, ніби вона намагалася бути такою, якою, на її думку, ми хотіли, щоб вона була, а не самою собою. Гладкий новий образ Меган більше вказує на те, ким вона є насправді: дуже амбітна жінка, яка знає чого хоче, сповнена рішучості отримати це, і якій не подобається бути в тіні".

Вайн не заперечує, що амбіції гідні похвали, але не в цьому випадку.

"Меган і Гаррі намагалися піднестися, принижуючи решту членів королівської родини. Це токсичний успіх. Подивимося правді в очі, Меган ніколи не збиралася миритися з тим, що вона була другою скрипкою після принцеси Уельської чи когось ще. Можливо, вона не продумала це — або, можливо, вона думала, що зможе перемонтувати старе місце зсередини. Коли стало зрозуміло, що це неможливо, раптом зникли сонце та веселка. Маска спала, і ми побачили правду", – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, чому Меган Маркл не приїде на коронацію Чарльза ІІІ.