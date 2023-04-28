В облегающем платье с бахромой: Эшли Грэм с мужем посетили гала-вечер Time 100

Модель plus-size выглядела ослепительно в облегающем платье со шлейфом, который тянулся за ней.

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35-летняя американская супермодель Эшли Грэм посетила гала-концерт Time 100 со своим мужем Джастином Эрвином. Об этом пишет Daily Mail.

На мероприятии, проходившем в зале Frederick P. Rose Hall Линкольн-центра в Нью-Йорке, 35-летняя супермодель продемонстрировала стильный образ в облегающем черном платье с каскадными бретельками, бахромой и шлейфом, который тянулся за ней. К платью она надела пару простых и элегантных босоножек на каблуке.

Грэм, которая недавно была названа журналом Maxim "самой сексуальной женщиной в мире", зачесала волосы назад в хвост и сделала макияж с подводкой для глаз и розовыми румянами. Она предпочла минимум аксессуаров, чтобы ее платье было в центре внимания.

Она также позировала на красной дорожке со своим 34-летним супругом, который был одет в соответствующий черный ансамбль. Чтобы добавить изюминку, он надел пиджак с атласными лацканами и блестящий галстук

Эшли Грэм и Джастин Эрвин Фото: Getty Images

Напомним, Эшли Грэм в эпизоде "Milk Drunk: The Podcast" рассказала, что ее 34-летний супруг, продюсер Джастин Эрвин сделал вазэктомию. У супругов, которые в браке с 2010 года, уже есть трое детей — 3-летний Исаак, а также годовалые мальчики-двойняшки Малахи и Роман.

Также Фокус писал, что Эшли Грэм украсила обложку журнала Maxim "Hot 100", как "самая сексуальная женщина в мире".