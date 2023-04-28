В облягаючій сукні з бахромою: Ешлі Грем із чоловіком відвідали гала-вечір Time 100

Модель plus-size виглядала блискуче в облягаючій сукні зі шлейфом, який тягнувся за нею.

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35-річна американська супермодель Ешлі Грем відвідала гала-концерт Time 100 зі своїм чоловіком Джастіном Ервіном. Про це пише Daily Mail.

На заході, що проходив у залі Frederick P. Rose Hall Лінкольн-центру в Нью-Йорку, 35-річна супермодель продемонструвала стильний образ у чорній сукні з каскадними бретельками, бахромою і шлейфом, що тягнувся за нею. До сукні вона одягла пару простих та елегантних босоніжок на підборах.

Грем, яка нещодавно була названа журналом Maxim "найсексуальнішою жінкою у світі", уклала волосся назад у хвіст і зробила макіяж з підводкою для очей та рожевими рум'янами. Вона вибрала мінімум аксесуарів, щоб її сукня була в центрі уваги.

Вона також позувала на червоній доріжці зі своїм 34-річним чоловіком, одягненим у відповідний чорний ансамбль. Щоб додати родзинку, він одягнув піджак з атласними лацканами та блискучу краватку.

Ешлі Грем та Джастін Ервін Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ешлі Грем в епізоді "Milk Drunk: The Podcast" розповіла, що її 34-річний чоловік, продюсер Джастін Ервін зробив вазектомію. Подружжя, яке у шлюбі з 2010 року, вже має трьох дітей — 3-річного Ісаака, а також однорічних хлопчиків-двійнят Малахи та Романа.

Також Фокус писав, що Ешлі Грем прикрасила обкладинку журналу Maxim "Hot 100", як "найсексуальніша жінка у світі".