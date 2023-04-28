Раскрыт секретный трюк Кейт Миддлтон для официальных фото (видео)

В Сети неоднозначно отнеслись к поступку принцессы Уэльской.

Related video

Раскрыт секретный трюк Кейт Миддлтон на фото с другими королевскими персонами. Видео встречи принцессы Уэльской и королевы Маргрете II завирусилось в Сети.

Пользователь TikTok @the.royal.watcher поделился роликом, на котором 41-летняя супруга принца Уильяма встречается с Марией, кронпринцессой Дании, и королевой Маргрете II во дворце Кристиана IX в феврале 2022 года.

Когда фотографы начали снимать официальные портреты, Миддлтон на туфлях на шпильках придвинулась к королевской особе, даже не глядя вниз.

Кейт Миддлтон

Видео за три дня набрало около двух миллионов просмотров и 90 тысяч лайков.

"Шаффл принцессы! Я люблю все в этом!" – написал один человек в разделе комментариев к публикации.

"И на каблуках!" – отметил другой. "Меня точно поймали бы на ковре и уничтожили".

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Однако не все комментарии являлись командой Кейт.

"Королева [Маргрете II] буквально пригласила ее подойти поближе", — отметил один зритель. "Ей не нужно было перемещаться".

"Принцесса Мэри шагнула без проблем", — писал другой критик. "Я считаю, что это выглядит очень глупо, делать то, что приказали Кейт".

Некоторые даже сомневались, были бы люди так же очарованы, если бы жена принца Гарри, Меган Маркл, сделала то же самое.

"Если бы Меган это сделала, все бы ее критиковали", — спорил один, а другой добавил: "Если бы Меган сделала это… СМИ сошли бы с ума".

Напомним, Кейт Миддлтон показала свои навыки в скалолазании.

Также Фокус писал о 15 лучших модных выходах Кейт Миддлтон.