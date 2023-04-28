Розкрито секретний трюк Кейт Міддлтон для офіційних фото (відео)

У мережі неоднозначно поставилися до вчинку принцеси Уельської.

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Розкрито секретний трюк Кейт Міддлтон на фото з іншими королівськими персонами. Відео зустрічі принцеси Уельської та королеви Маргрете ІІ завірусилося в мережі.

Користувач TikTok @the.royal.watcher поділився роликом, на якому 41-річна дружина принца Вільяма зустрічається з Марією, кронпринцесою Данії, і королевою Маргрете II у палаці Крістіана IX у лютому 2022 року.

Коли фотографи почали знімати офіційні портрети, Міддлтон на туфлях на шпильках підсунулась до королівської особи, навіть не дивлячись униз.

Кейт Міддлтон

Відео за три дні набрало майже два мільйони переглядів і 90 тисяч лайків.

"Шафл принцеси! Я люблю все в цьому!" — написала одна людина в розділі коментарів до публікації.

"І на підборах!" — зазначив інший. "Мене точно спіймали б на килимі та знищили".

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Однак не всі коментарі були командою Кейт.

"Королева [Маргрете II] буквально запросила її підійти ближче", — зазначив один глядач. "Їй не потрібно було переміщуватися".

"Принцеса Мері зробила крок без проблем", — писав інший критик. "Я вважаю, що це виглядає дуже безглуздо робити те, що наказали Кейт".

Деякі навіть сумнівалися, чи були б люди настільки ж зачаровані, якби дружина принца Гаррі, Меган Маркл, зробила те саме.

"Якби Меган це зробила, усі б її критикували", — сперечався один, а інший додав: "Якщо Меган зробила це… ЗМІ зійшли б з розуму".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон показала свої навички в скелелазінні.

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