Хейли Бибер продемонстрировала стильную кожаную куртку на весну (фото)

Звезда подиумов и бизнес-вумен выбрала комфортный образ для прогулки на Манхэттене.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала стильный и удобный образ. Звезду заметили, когда она выходила из галереи West Broadway Gallery, которая принимает клиентов только по предварительной записи. Об этом пишет Daily Mail.

Основательница косметического бренда Rhode была в мешковатой черной кожаной куртке, синих джинсах и черных мокасинах с квадратным носком. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками, а в руках держала синий блокнот и кофе от Dunkin.

Известно, что в понедельник Бибер примет участие в гала-концерте Met Gala, посвященном Карлу Лагерфельду, который ранее посещал ежегодное благотворительное мероприятие Института костюма, возглавляемое главным редактором Vogue Анной Винтур.

Пока неясно, присоединится ли к ней на красной дорожке супруг, 29-летний канадский певец Джастин Бибер.

Напомним, Хейли Бибер снова подверглась критике со стороны поклонников Селены Гомес из-за запуска собственного шоу.

Также Фокус писал о реальном отношении Джастина Бибера к его жене.