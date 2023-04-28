Гейлі Бібер продемонструвала стильну шкіряну куртку на весну (фото)

Зірка подіумів і бізнес-вумен обрала комфортний образ для прогулянки на Манхеттені.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала стильний і зручний образ. Зірку помітили, коли вона виходила з галереї West Broadway Gallery, яка приймає клієнтів лише за попереднім записом. Про це пише Daily Mail.

Засновниця косметичного бренду Rhode була в мішкуватій чорній шкіряній куртці, синіх джинсах і чорних мокасинах із квадратним носком. Свій образ вона доповнила сонцезахисними окулярами, а в руках тримала синій блокнот і каву від Dunkin.

Відомо, що в понеділок Бібер візьме участь у гала-концерті Met Gala, присвяченому Карлу Лагерфельду, який раніше відвідував щорічний благодійний захід Інституту костюма, який очолює головний редактор Vogue Анна Вінтур.

Поки неясно, чи приєднається до неї на червоній доріжці чоловік, 29-річний канадський співак Джастін Бібер.

Нагадаємо, Гейлі Бібер знову розкритикували шанувальники Селени Гомес через запуск власного шоу.

Також Фокус писав про реальне ставлення Джастіна Бібера до його дружини.