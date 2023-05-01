Кейт Миддлтон "пролила несколько слез" перед свадьбой с Уильямом: вот, почему

Принцесса Уэльская не смогла скрыть от СМИ важную тайну.

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Кейт Миддлтон плакала во время подготовки к свадьбе с принцем Уильямом. Об этом пишет Daily Express.

Королевский эксперт рассказывает, что принцесса Уэльская "пролила несколько слез" во время подготовки к свадьбе со старшим сыном Чарльза ІІІ после того, как детали, которые она упорно хотела скрыть, "просочились" в прессу.

Кэтрин Миддлтон была полна решимости держать свое платье в строжайшей тайне, но чуть больше чем за месяц до великого дня была расстроена, увидев, что имя дизайнера Александра Маккуина стало известно общественности.

Королевская эксперт Кэти Николл сказала: "За кадром, я думаю, это вызвало слезы во дворце, потому что Кейт сделала все возможное, чтобы сохранить свадебное платье в тайне".

По словам Букингемского дворца, принцесса выбрала бренд из-за "красоты его мастерства и уважения к традиционному изготовлению и технической конструкции одежды".

Кейт Миддлтон в день свадьбы Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская хотела соединить традиции и современность в платье, и говорят, что она работала с дизайнером Сарой Бертон, чтобы создать идеальное платье для своей свадьбы.

Но Бертон недооценила серьезность задачи того времени. В 2014 году она рассказала The New York Times Style Magazine: "Я даже не подозревала, что оно будет столь большим".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в день свадьбы Фото: Getty Images

Напомним, принц и принцесса Уэльские отпраздновали 12-ю годовщину свадьбы.

Также Фокус писал о повторяющихся образах Кейт Миддлтон.