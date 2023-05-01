Кейт Міддлтон "пролила кілька сліз" перед весіллям з Вільямом: ось, чому

Принцеса Уельська не змогла приховати від преси важливу таємницю.

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Кейт Міддлтон плакала під час підготовки до весілля з принцом Вільямом. Про це пише Daily Express.

Королівський експерт розповідає, що принцеса Уельська "пролила кілька сліз" під час підготовки до весілля із старшим сином Чарльза ІІІ після того, як деталі, які вона наполегливо хотіла приховати, "просочилися" в пресу.

Кетрін Міддлтон була сповнена рішучості тримати свою сукню в суворій таємниці, але трохи більше ніж за місяць до великого дня була засмучена, побачивши, що ім’я дизайнера Александра Макквіна стало відоме громадськості.

Королівська експертка Кеті Ніколл сказала: "За кадром, я думаю, це викликало сльози в палаці, тому що Кейт зробила все можливе, щоб зберегти весільну сукню в таємниці".

За словами Букінгемського палацу, принцеса обрала бренд через "красу його майстерності та повагу до традиційного виготовлення та технічної конструкції одягу".

Кейт Міддлтон у день весілля Фото: Getty Images

Принцеса Уельська хотіла поєднати традиції та сучасність у сукні, і кажуть, що вона працювала з дизайнером Сарою Бертон, щоб створити ідеальну сукню для свого весілля.

Але Бертон недооцінила серйозність завдання того часу. У 2014 році вона розповіла The New York Times Style Magazine: "Я навіть не підозрювала, що вона буде такою великою".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон у день весілля Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц та принцеса Уельські відсвяткували 12-ту річницю весілля.

Також Фокус писав про повторювані образи Кейт Міддлтон.