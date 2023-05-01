Кейт Миддлтон высказалась о покойной принцессе Диане (видео)

Оказывается, принцесса Диана и Кейт Миддлтон имеют больше общего, чем просто женитьбу в семье Виндзор.

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41-летняя Кейт Миддлтон сделала редкий комментарий о покойной принцессе Диане. Об этом пишет New York Post.

Жена будущего короля Великобритании рассказала, что имеет такой же размер кольца, как и покойная мать принца Уильяма. Кроме того, она добавила, что ее мужу не пришлось менять обручальное кольцо, когда он делал предложение.

Интересно, что, учитывая, что Кэтрин никогда не встречалась с принцессой Дианой, она рассказала, что голубой сапфир остается ее самым дорогим достоянием.

"Это то же кольцо и точно такого же размера", — добавила мама троих.

Обручальное кольцо представляет собой 12-каратный сапфир, окруженный 14 бриллиантами. Его сначала подарили Диане, когда король Чарльз ІІІ сделал ей предложение в 1981 году. Покойная Диана сохранила обручальное кольцо после развода с королевским лицом.

"Это очень особенно", — объяснила Кейт. "Какая честь иметь возможность это носить".

Кейт Миддлтон сделала редкий комментарий о покойной принцессе Диане

Кэтрин добавила: "Мы скучаем по ней каждый день". Принцесса Уэльская, которой достался также и королевский титул Дианы, считает, что она была бы чудесной бабушкой.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон во время общения с подданными позволила малышу поиграть со своей сумочкой.

Также Фокус писал о причине слез Кейт Миддлтон перед ее свадьбой с принцем Уильямом в 2011 году.