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Стиль життя

Кейт Міддлтон висловилася про покійну принцесу Діану (відео)

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Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон

Виявляється, принцеса Діана і Кейт Міддлтон мають більше спільного, ніж просто одруження в сім'ї Віндзор.

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41-річна Кейт Міддлтон зробила рідкісний коментар про покійну принцесу Діану. Про це пише New York Post.

Дружина майбутнього короля Великобританії розповіла, що має такий же розмір каблучки, як і покійна мати принца Вільяма. Крім того, вона додала, що її чоловіку не довелося змінювати обручку, коли він робив пропозицію.

Цікаво, що з огляду на те, що Кетрін ніколи не зустрічалася з принцесою Діаною, вона розповіла, що блакитний сапфір залишається її найдорожчим надбанням.

"Це та сама каблучка і точно такого ж розміру", — додала мама трьох.

Обручка являє собою 12-каратний сапфір, оточений 14 діамантами. Його спочатку подарували Діані, коли король Чарльз ІІІ зробив їй пропозицію в 1981 році. Покійна Діана зберегла обручку після розлучення з королівською особою.

"Це дуже особливо", — пояснила Кейт. "Яка честь мати можливість це носити".

Кейт Міддлтон зробила рідкісний коментар про покійну принцесу Діану

Кетрін додала: "Ми сумуємо за нею щодня". Принцеса Уельська, якій дістався також королівський титул Діани, вважає, що вона була би чудовою бабусею.

Принцеса Діана Fullscreen
Принцеса Діана
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон під час спілкування з підданими дозволила малюку погратися зі своєю сумочкою.

Також Фокус писав про причину сліз Кейт Міддлтон перед її весіллям з принцом Вільямом у 2011 році.