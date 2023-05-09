Анджелина Джоли рассказала о покойной матери, которая умерла от рака

Анджелина Джоли призвала женщин следить за своим здоровьем в честь Всемирного дня борьбы с раком яичников.

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В честь Всемирного дня борьбы с раком яичников Анджелина Джоли вспомнила свою покойную мать, которая умерла от рака груди и яичников в 2007 году, и призвала женщин следить за своим здоровьем. В своем Instagram-аккаунте актриса опубликовала архивную фотографию с матерью Маршелин Бертран.

На снимке маленькая Джоли позировала рядом с мамой в белом летнем платье и соломенной шляпе.

"Завтра моей матери исполнилось бы 73 года. Она скончалась 15 лет назад после долгой борьбы с раком груди и яичников, — написала мать шестерых детей под фото. — В июне мне будет месяц от того возраста, когда ей поставили диагноз. Мне сделали профилактические операции, чтобы попытаться уменьшить шансы, но я продолжаю проходить обследования".

"Моя мама любила Хендрикса. И всегда подписывала свои письма "Поцелуй небес". Это приобрело новый смысл после ее смерти, — продолжила Джоли. — Посылаю свою любовь тем, кто также потерял близких, и силы тем, кто в этот самый момент борется за свою жизнь и жизнь тех, кого любит. А другим женщинам, пожалуйста, найдите время, чтобы позаботиться о себе и пройти маммографию, анализы крови или УЗИ, особенно если у вас есть семейная история рака #worldovariancancerday".

Напомним, голливудская актриса и общественный активист Анджелина Джоли вместе с 21-летним сыном Мэддоксом прилетела в Вашингтон на государственный прием, устроенный в Белом доме президентской четой Байденов по случаю 70-летия союза США и Южной Кореи.

Ранее Фокус писал, что, помимо гуманитарной работы, Анджелина Джоли запускает и свой бренд Atelier Jolie.