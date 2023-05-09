Анджеліна Джолі розповіла про покійну матір, яка померла від раку

Анджеліна Джолі закликала жінок стежити за своїм здоров'ям на честь Всесвітнього дня боротьби з раком яєчників.

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На честь Всесвітнього дня боротьби з раком яєчників Анджеліна Джолі згадала свою покійну матір, яка померла від раку грудей та яєчників у 2007 році, та закликала жінок стежити за своїм здоров'ям. У своєму Instagram-акаунті акторка опублікувала архівну фотографію з матір'ю Маршелін Бертран.

На знімку маленька Джолі позувала поряд з мамою у білій літній сукні та солом'яному капелюсі.

"Завтра моїй матері виповнилося б 73 роки. Вона померла 15 років тому після довгої боротьби з раком грудей та яєчників, — написала мати шістьох дітей під фото. — У червні мені буде місяць від того віку, коли їй поставили діагноз. Мені зробили профілактичні операції, щоб спробувати зменшити шанси, але я продовжую проходити обстеження.

"Моя мама любила Хендрікса. І завжди підписувала свої листи "Поцілунок небес". Це набуло нового сенсу після її смерті, — продовжила Джолі. — Посилаю своє кохання тим, хто також втратив близьких, і сили тим, хто в цей момент бореться за своє життя і життя тих, кого любить. А іншим жінкам, будь ласка, знайдіть час, щоб подбати про себе та пройти мамографію, аналізи крові чи УЗД, особливо якщо у вас є сімейна історія раку #worldovariancancerday”.

Нагадаємо, голлівудська акторка та громадський активіст Анджеліна Джолі разом із 21-річним сином Меддоксом прилетіла до Вашингтона на державний прийом, влаштований у Білому домі президентським подружжям Байденів з нагоди 70-річчя союзу США та Південної Кореї.

Раніше Фокус писав, що, окрім гуманітарної роботи, Анджеліна Джолі запускає і свій бренд Atelier Jolie.