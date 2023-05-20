Анджелина Джоли продемонстрировала идеальное платье на лето 2023 (фото)
Звезда экрана прогулялась по майскому Нью-Йорку.
47-летняя американская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала идеальное летнее платье 2023. Об этом пишет Daily Mail.
Многодетная мама вышла на майскую прогулку в Нью-Йорке. Для этого она выбрала плиссированное макси-платье кремового оттенка, которое звезда экрана соединила с текстурированной льняной курткой в тон основного наряда.
Бывшая жена Брэда Питта носила светлую сумочку на одной руке. Она распустила свои волосы и выбрала минимальный макияж, демонстрируя естественную красоту.
На ногах Анджелины Джоли были белые босоножки, завершавшие пастельный образ голливудской актрисы.
Знаменитость, посетившая Украину в мае 2022 года, дополнила будничный образ солнцезащитными очками в винтажном стиле.
Джоли вышла в свет через несколько дней после того, как сообщила, что запускает собственный модный дом Atelier Jolie, который станет простором для творческих людей в области дизайна.
Отметим, что босоножки актрисы стоят 790 фунтов стерлингов (более 35 тысяч гривен).
Напомним, Анджелина Джоли рассказала о своей покойной маме, умершей от рака.
Также Фокус писал о новом романе биологической дочери Брэда Питта и Анджелины Джоли.