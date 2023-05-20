Анджеліна Джолі продемонструвала ідеальну сукню на літо 2023 (фото)

Зірка екрану прогулялася травневим Нью-Йорком.

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47-річна американська акторка Анджеліна Джолі продемонструвала ідеальну літню сукню 2023. Про це пише Daily Mail.

Багатодітна мама вийшла на травневу прогулянку в Нью-Йорку. Для цього вона обрала плісировану сукню максі кремового відтінку, яку зірка екрану поєднала з текстурованою лляною курткою в тон основного наряду.

Колишня дружина Бреда Пітта носила світлу сумочку на одній руці. Вона розпустила своє волосся та обрала мінімальний макіяж, демонструючи природну красу.

На ногах Анджеліни Джолі були білі босоніжки, що завершували пастельний образ голлівудської акторки.

Знаменитість, яка відвідала Україну у травні 2022, доповнила буденний образ сонцезахисними окулярами у вінтажному стилі.

Джолі вийшла у світ через кілька днів після того, як повідомила, що запускає власний модний дім Atelier Jolie, який стане простором для творчих людей у сфері дизайну.

Анджеліна Джолі в Нью-Йорку

Зазначимо, що босоніжки акторки коштують 790 фунтів стерлінгів (понад 35 тисяч гривень).

Нагадаємо, Анджеліна Джолі розповіла про свою покійну маму, яка померла від раку.

Також Фокус писав про новий роман біологічної доньки Бреда Пітта та Анджеліни Джолі.