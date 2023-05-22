Шакира взяла младшего сына на прогулку с друзьями в Майями (фото)

Шакира была замечена во время прогулки на лодке с компанией своих друзей.

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46-летняя колумбийская певица Шакира провела время со своим младшим сыном, 8-летним Сашей. Их заметили в компании друзей певицы на лодочной прогулке. Об этом пишет Daily Mail.

Певица, которая недавно была названа "Женщиной года" журнала Billboard, продемонстрировала свои подтянутые ноги в синем сарафане с рисунком. Шакира также дополнила летний образ солнцезащитными очками в широкой оправе. Мальчик был в серо-фиолетов костюме, состоящем из рубашки и шортов.

Напомним, Шакира, расставшаяся с отцом своих детей Жераром Пике после 11 лет отношений, решила уехать с детьми и родителями из Барселоны и обосноваться в Майами.

Позже Шакиру заметили, когда она проводила время с Томом Крузом во время недавно проведенного Гран-при Майами, и многие предположили, что у нее завязался роман со звездой франшизы "Миссия невыполнима".

"Шакира видела в сети слухи о том, что Том ухаживает за ней — и то, как фанаты соглашаются с их мнением — но она думает, что это весело, потому что это просто неправда", — говорили позже источники.

Ранее Фокус писал, что Шакира попросила оставить в покое ее несовершеннолетних сыновей.