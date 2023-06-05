Сын Николь Кидман и Тома Круза опубликовал редкое фото

Приемный сын бывшей звездной пары увлекается игрой в гольф.

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Сын Тома Круза и Николь Кидман — 28-летний Коннор — опубликовал в своих историях в Instagram редкое фото. Об этом пишет Daily Mail.

На селфи парень позировал с друзьями во время игры в гольф в загородном клубе Belleair во Флориде. По этому случаю заядлый спортсмен надел синюю рубашку с короткими рукавами, а также черную бейсболку с парой солнцезащитных очков поверх. Свой образ Коннор дополнил часами Apple Watch. Сын звездных родителей выглядел в хорошем настроении, улыбаясь на фото.

Коннор Круз

Последний пост Коннора в социальных сетях был еще в апреле, когда он также поделился снимком с игры в гольф в другом клубе. До этого он публиковал фото в Instagram в августе 2022 года после участия в рыболовном турнире в Сарасоте.

Коннор Круз

Том Круз и Николь Кидман были в браке 11 лет. За это время они усыновили Беллу и ее младшего брата Коннора.

Николь Кидман и Том Круз

Напомним, 30-летняя Белла Кидман Круз, которая является старшим ребенком голливудских знаменитостей, опубликовала фотографию в своей истории в Instagram и показала новую прическу.

Также Фокус писал, что Том Круз продолжает сторониться своей единственной биологической дочери.