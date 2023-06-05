Син Ніколь Кідман і Тома Круза опублікував рідкісне фото

Прийомний син колишньої зіркової пари захоплюється грою в гольф.

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Син Тома Круза та Ніколь Кідман — 28-річний Коннор — опублікував у своїх історіях у Instagram рідкісне фото. Про це пише Daily Mail.

На селфі хлопець позував із друзями під час гри в гольф у заміському клубі Belleair у Флориді. З цієї нагоди затятий спортсмен одягнув синю сорочку з короткими рукавами, а також чорну бейсболку з парою сонцезахисних окулярів поверх. Свій образ Коннор доповнив годинником Apple Watch. Син зіркових батьків був у гарному настрої, посміхаючись на фото.

Коннор Круз

Останній пост Коннора в соціальних мережах був ще у квітні, коли він також поділився знімком із гри в гольф в іншому клубі. До цього він публікував фото в Instagram у серпні 2022 року після участі в рибальському турнірі у Сарасоті.

Коннор Круз

Том Круз і Ніколь Кідман були одружені 11 років. За цей час вони усиновили Беллу та її молодшого брата Коннора.

Ніколь Кідман і Том Круз

Нагадаємо, 30-річна Белла Кідман Круз, яка є старшою дитиною голлівудських знаменитостей, опублікувала фотографію у своїй історії в Instagram і показала нову зачіску.

Також Фокус писав, що Том Круз продовжує цуратися своєї єдиної біологічної дочки.