Кейт Миддлтон снова ударила принца Уильяма по попе (фото)

В начале 2023 года принцесса Уэльская также хлопнула мужа на красной дорожке BAFTA.

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Кейт Миддлтон постучала принца Уильяма по ягодицам во время официальной службы в Шотландии. Об этом пишет New York Post.

Члены британской королевской семьи накануне совершили поездку в Эдинбург, чтобы посетить Национальную службу благодарения и посвящения в соборе Святого Джайлза, которая стала празднованием коронации Чарльза III в Шотландии.

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По этому случаю Кейт Миддлтон выбрала сшитое на заказ синее платье-пальто и шляпку. Во время церковной службы принц и принцесса Уэльские привлекли внимание, поскольку многие фанаты заметили, как Кэтрин улыбалась мужу, шептала что-то на ухо и даже постучала его по ягодицам в один момент.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Во время церемонии королю Чарльзу было вручено награду Шотландии. Комплект включает в себя корону короля Якова V, скипетр и новый государственный меч. В этот день также состоялся салют из 21 пушки из Эдинбургского замка и Королевская процессия, которая прошла от церкви до дворца Холирудхаус, официальной резиденции монарха в Шотландии.

Коронация Чарльза III в Шотландии Фото: Getty Images

Напомним, что Кейт Миддлтон сказала принцу Уильяму перед тем, как ударить его по ягодицам на церемонии BAFTA-2023.

Также Фокус писал об образе Кейт Миддлтон на церемонии в Шотландии.