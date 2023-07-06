Кейт Міддлтон знову вдарила принца Вільяма по сідницях (фото)

На початку 2023 року принцеса Уельська також ляснула чоловіка на червоній доріжці BAFTA.

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Кейт Міддлтон постукала принца Вільяма по сідницях під час офіційної служби у Шотландії. Про це пише New York Post.

Члени британської королівської родини напередодні здійснили поїздку до Единбурга, щоб відвідати Національну службу подяки та посвяти в соборі Святого Джайлза, яка стала святкуванням коронації Чарльза III у Шотландії.

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З цієї нагоди Кейт Міддлтон обрала пошиту на замовлення синю сукню-пальто та капелюшок. Під час церковної служби принц та принцеса Уельська привернули увагу, оскільки багато фанатів помітили, як Кетрін посміхалася чоловіку, шепотіла щось на вухо і навіть постукала його по сідницях в один момент.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Під час церемонії королю Чарльзу було вручено відзнаку Шотландії. Комплект включає в себе корону короля Якова V, скіпетр і новий державний меч. У цей день також відбувся салют з 21 гармати з Единбурзького замку та Королівська процесія, яка пройшла від церкви до палацу Голірудгаус, офіційної резиденції монарха в Шотландії.

Коронація Чарльза ІІІ у Шотландії Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон сказала принцу Вільяму перед тим, як вдарити його по сідницях на церемонії BAFTA 2023.

Також Фокус писав про образ Кейт Міддлтон на церемонії у Шотландії.