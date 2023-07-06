Кейт Міддлтон знову вдарила принца Вільяма по сідницях (фото)
На початку 2023 року принцеса Уельська також ляснула чоловіка на червоній доріжці BAFTA.
Кейт Міддлтон постукала принца Вільяма по сідницях під час офіційної служби у Шотландії. Про це пише New York Post.
Члени британської королівської родини напередодні здійснили поїздку до Единбурга, щоб відвідати Національну службу подяки та посвяти в соборі Святого Джайлза, яка стала святкуванням коронації Чарльза III у Шотландії.
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З цієї нагоди Кейт Міддлтон обрала пошиту на замовлення синю сукню-пальто та капелюшок. Під час церковної служби принц та принцеса Уельська привернули увагу, оскільки багато фанатів помітили, як Кетрін посміхалася чоловіку, шепотіла щось на вухо і навіть постукала його по сідницях в один момент.
Під час церемонії королю Чарльзу було вручено відзнаку Шотландії. Комплект включає в себе корону короля Якова V, скіпетр і новий державний меч. У цей день також відбувся салют з 21 гармати з Единбурзького замку та Королівська процесія, яка пройшла від церкви до палацу Голірудгаус, офіційної резиденції монарха в Шотландії.
Нагадаємо, що Кейт Міддлтон сказала принцу Вільяму перед тим, як вдарити його по сідницях на церемонії BAFTA 2023.
Також Фокус писав про образ Кейт Міддлтон на церемонії у Шотландії.