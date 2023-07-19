Мадонна резко изменила свой контент в Instagram

Артистка начала публиковать более домашние фото, отказавшись от эпатажних снимков и образов.

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64-летняя американская певица Мадонна после того, как перенесла серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего пришлось отложить юбилейный тур, сейчас восстанавливается дома. Она получает подарки от близких и поклонников, и теперь вместо откровенного контента в стиле БДСМ, у нее на странице в Instagram появились более уютные и домашние фотографии.

Так, артистка опубликовала снимок, на котором любуется огромным букетом роз, утонув в нем.

"Одна роза может быть моим садом Единственный друг мой мир". ♥️🌹 Спасибо", – подписала снимок знаменитость.

Фото: Instagram madonna

В сторис Мадонна также разместила фото, где сидит в обнимку с большой сиреневой игрушкой. Как видно на снимке, певица все еще выглядит уставшей, однако ее состояние заметно лучше, чем было до попадания в реанимацию в конце июня.

Фото: Instagram madonna

Тогда менеджер Мадонны рассказал, что у его клиентки "развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к нескольким дням пребывания в отделении интенсивной терапии".

Однако позже в СМИ появилась информация о том, что причиной госпитализации стала передозировка наркотиками, однако официального подтверждения она не получила.

По словам близкого окружения, артистка за несколько дней до случившегося чувствовала слабость и головокружение, однако не прекращала многочасовых тренировок, готовясь к своему туру в честь 40-летия творческой деятельности.

Ранее Фокус писал, что Мадонна довела себя до такого состояния, пытаясь конкурировать с более молодыми звездами.