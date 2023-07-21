Ученые доказали пользу зеленого чая для женского здоровья

В зеленом чае содержится антиоксидантное соединение, которое способно предотвратить и вылечить миому матки.

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Исследователи из Johns Hopkins Medicine обнаружили в зеленом чае одно из мощнейших антиоксидантных соединений — галлат эпигаллокатехина (EGCG), которое можно использовать для лечения миомы матки. Об этом пишет Veg News.

Исследование, направленное на изучение механизмов воздействия данного соединения на клетки миомы, было опубликовано в Scientific Reports.

Фото: Freepik

Миома матки – распространенная доброкачественная опухоль матки, которая характеризуется разрастанием клеток гладкой мускулатуры и большим соединительнотканным матриксом. Ученые подсчитали, что у 77 процентов женщин в течение жизни разовьется миома. К слову, более высокие риски у темнокожих и латиноамериканских женщин.

Исследовательская группа под руководством Джеймса Сегарса-младшего, доктора медицинских наук, профессора гинекологии и акушерства в Медицинской школе Университета Джона Хопкинса, стремилась изучить, как EGCG может эффективно лечить и предотвращать миомы матки.

Фото: Pixabay

Среди симптомов миомы матки: сильное кровотечение, боли в области таза, бесплодие. Миома матки является основной причиной гистерэктомии в Соединенных Штатах, это хирургическая операция, во время которой происходит удаление миомы из стенки матки.

Сегарс подчеркнул важность поиска безопасного нехирургического метода лечения миомы матки, поскольку сейчас возможности хирургов ограничены: "Не существует стандартного протокола для лечения или профилактики миомы матки, нет инструментов для предотвращения их роста, поэтому важно найти безопасное нехирургическое лечение", — говорит в своем заявлении Сегарс.

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В ходе исследования клетки миомы подвергали воздействию концентрации 100 мк/моль на литр EGCG в питательной среде в течение 24 часов. Затем был проведен вестернблот-анализ для измерения уровней циклина D1 и белков CTGF в клетках миомы, обработанных антиоксидантным соединением.

Фото: Freepik

Результаты показали значительное снижение уровня белка фибронектина на 46-52% в клетках миомы, обработанных EGCG. Кроме того, данное соединение нарушало пути, связанные с ростом, движением, передачей сигналов и метаболизмом клеток опухоли миомы.

Доктор Сорифул Ислам, научный сотрудник Медицинской школы Университета Джона Хопкинса, предположил, что добавки EGCG потенциально могут облегчить симптомы и замедлить рост миомы естественным способом.

"Результаты этого исследования показывают, что EGCG воздействует на многие сигнальные пути, участвующие в росте миомы, особенно на внеклеточный матрикс", — говорится в заявлении Ислама. "Добавки EGCG легко доступны и естественным способом способны облегчить симптомы и замедлить рост миомы".

Будущие исследования будут включать крупномасштабные клинические испытания с участием различных групп пациентов для определения оптимальных дозировок и возможных побочных эффектов добавок EGCG.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.