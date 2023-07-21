Учені довели користь зеленого чаю для жіночого здоров'я

У зеленому чаї міститься антиоксидантна сполука, яка здатна запобігти й вилікувати міому матки.

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Дослідники з Johns Hopkins Medicine виявили в зеленому чаї одну з найпотужніших антиоксидантних сполук — галлат епігалокатехіну (EGCG), яку можна використовувати для лікування міоми матки. Про це пише Veg News.

Дослідження, спрямоване на вивчення механізмів впливу цієї сполуки на клітини міоми, було опубліковано в Scientific Reports.

Фото: Freepik

Міома матки — поширена доброякісна пухлина матки, що характеризується розростанням клітин гладкої мускулатури та великим сполучнотканинним матриксом. Учені підрахували, що у 77 відсотків жінок протягом життя розвинеться міома. До слова, вищі ризики у темношкірих і латиноамериканських жінок.

Дослідницька група під керівництвом Джеймса Сегарса-молодшого, доктора медичних наук, професора гінекології та акушерства в Медичній школі Університету Джона Гопкінса, прагнула вивчити, як EGCG може ефективно лікувати та запобігати міоми матки.

Фото: Pixabay

Серед симптомів міоми матки: сильна кровотеча, болі в ділянці таза, безпліддя. Міома матки є основною причиною гістеректомії в Сполучених Штатах, це хірургічна операція, під час якої відбувається видалення міоми зі стінки матки.

Сегарс наголосив на важливості пошуку безпечного нехірургічного методу лікування міоми матки, оскільки зараз можливості хірургів обмежені: "Не існує стандартного протоколу для лікування або профілактики міоми матки, немає інструментів для запобігання їхньому росту, тому важливо знайти безпечне нехірургічне лікування", — говорить у своїй заяві Сегарс.

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Під час дослідження клітини міоми піддавали впливу концентрації 100 мк/моль на літр EGCG у живильному середовищі протягом 24 годин. Потім був проведений вестернблот-аналіз для вимірювання рівнів цикліну D1 і білків CTGF у клітинах міоми, оброблених антиоксидантною сполукою.

Фото: Freepik

Результати показали значне зниження рівня білка фібронектину на 46-52% у клітинах міоми, оброблених EGCG. Крім того, ця сполука порушувала шляхи, пов'язані з ростом, рухом, передачею сигналів і метаболізмом клітин пухлини міоми.

Доктор Соріфул Іслам, науковий співробітник Медичної школи Університету Джона Гопкінса, припустив, що добавки EGCG потенційно можуть полегшити симптоми та уповільнити ріст міоми природним способом.

"Результати цього дослідження показують, що EGCG впливає на багато сигнальних шляхів, що беруть участь у рості міоми, особливо на позаклітинний матрикс", — йдеться в заяві Іслама. "Добавки EGCG легко доступні і природним способом здатні полегшити симптоми та уповільнити ріст міоми".

Майбутні дослідження включатимуть великомасштабні клінічні випробування за участю різних груп пацієнтів для визначення оптимальних дозувань і можливих побічних ефектів добавок EGCG.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.