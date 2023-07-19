Сон на левом боку полезен для здоровья: 6 главных преимуществ

После питания, физической активности и психического здоровья сон является четвертым столпом хорошего здоровья. А сон на левом боку считается самым полезным для здоровья.

Related video

Вопросы, касающиеся сна, всегда вызывали вопросы у специалистов, ведь отдых – залог здорового образа жизни. Учитывая проблемы связанные со сном, в том числе бессонницу, ученые составили список советов, таких как отказ от использования смартфонов и планшетов за 1,5 часа до сна, введение вечернего распорядка, покупка качественного матраса и другие. А еще они доказали, что сон на левом боку самый полезный. Об этом пишет Vogue Italia.

Фото: Getty Images

Али Рамадан, фитолог и эксперт в области холистической медицины, пропагандирует очень простую методику: сон на левом боку гораздо лучше для организма, особенно для пищеварения и храпа. Специалист категоричен: сон на левом боку — лучшая позиция для оптимизации сна и имеет огромную пользу для организма. Вот какие преимущества вы получите, начав спать на левом боку.

Улучшенный лимфодренаж. Положение на левом боку улучшает циркуляцию лимфатической жидкости, способствуя выведению отходов и токсинов из организма.

Лучшее пищеварение. Гравитация облегчает перемещение пищи из желудка в тонкий кишечник с левой стороны, способствуя хорошему пищеварению и слаженной работе ЖКТ.

Фото: Pixabay

Облегчение изжоги и ГЭРБ. Если вы страдаете от частой изжоги или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), сон на левом боку может облегчить эти недуги. В этом положении желудок находится ниже пищевода, что снижает риск рефлюкса желудочного сока в пищевод.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Улучшение кровообращения. Сон на левом боку может улучшить кровообращение за счет снижения давления на жизненно важные органы, такие как сердце, почки и печень. Поэтому эта поза идеальна для людей с ослабленным сердечно-сосудистым здоровьем.

Фото: Freepik

Уменьшает храп. Сон на левом боку может помочь облегчить проблемы с храпом или апноэ во сне, сохраняя ваши дыхательные пути открытыми и снижая риск закупорки. В результате, храп появляется реже, а дыхание во сне улучшается.

Повышенный комфорт во время беременности. Беременным женщинам часто советуют спать на левом боку, потому что это улучшает кровоснабжение плода и матки и, в частности, снижает давление на печень.

Таким образом, сон на левом боку — это привычка, приносящая организму ряд преимуществ и ее достаточно легко ввести в свой режим сна. Стоит отметить, что сон на спине также полезен для здоровья, так как помогает выровнять позвоночник и способствует хорошему дыханию.

Напомним, ученые рекомендуют спать днем, чтобы сохранить здоровье мозга

Ранее Фокус писал о том, почему в жару мы испытываем жуткую усталость, и постоянно хотим спать

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.