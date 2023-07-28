Cандра Буллок показала идеальное летнее платье

Летний образ актриса дополнила плетеной сумкой и простыми биркенштоками.

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59-летняя американская актриса Сандра Буллок, которая 26 июля отпраздновала свой 59-ый день рождения, была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе с подругой, пишет Daily Mail.

Знаменитость выбрала для променада легкое и свободное платье горчичного цвета с рисунком, поясом и рукавами до локтя с завязками. Образ она дополнила множеством браслетов, цепочек и солнцезащитными очками, а также плетеной сумочкой через плечо. Завершали ансамбль серые биркенштоки.

В руках актриса держала прозрачную стеклянную вазу с цветами.

В Сети до сих пор обсуждают то, как Сандру с днем рождения поздравил ее коллега Райан Рейнольдс. Он опубликовал кадры из фильма "Предложение", где обе звезды голые.

"С днем рождения неподражаемую и потрясающую Сандру Буллок. На твой день рождения в этом году я подарил нам обоим координаторов интимной близости. И отдел кадров. А одежда?" — шутливо подписал публикацию Рейнольдс.

Прозванная "возлюбленной Америки" после ролей в различных популярных романтических комедиях и боевиках, Сандра продолжает сниматься спустя годы после своего кинодебюта в триллере "Палач" 1987 года. Ее последним появлением на экране была роль в фильме Брэда Питта "Скоростной поезд".

Несмотря на то, что успешна и востребована в профессии, Сандра призналась недавно, что планирует на некоторое время сделать перерыв в актерской карьере.

"Я могу быть креативной, я могу быть частью сообщества, но прямо сейчас работа перед камерой должна быть на паузе", — сказала звезда, подчеркнув, что хочет больше времени проводить со своей семьей.

Ранее Фокус писал, что Сандра Буллок рассказала, как воспитывает приемных детей.