Сандра Буллок показала ідеальну літню сукню

Літній образ актриса доповнила плетеною сумкою і простими біркенштоками.

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59-річну американську актрису Сандру Буллок, яка 26 липня відсвяткувала свій 59-ий день народження, помітили на прогулянці в Лос-Анджелесі з подругою, пише Daily Mail.

Знаменитість обрала для променаду легку і вільну сукню гірчичного кольору з малюнком, поясом і рукавами до ліктя із зав'язками. Образ вона доповнила безліччю браслетів, ланцюжків і сонцезахисними окулярами, а також плетеною сумочкою через плече. Завершували ансамбль сірі біркенштоки.

У руках актриса тримала прозору скляну вазу з квітами.

У vережі досі обговорюють те, як Сандру з днем народження привітав її колега Раян Рейнольдс. Він опублікував кадри з фільму "Пропозиція", де обидві зірки голі.

"З днем народження неповторну і приголомшливу Сандру Буллок. На твій день народження цього року я подарував нам обом координаторів інтимної близькості. І відділ кадрів. А одяг?" — жартівливо підписав публікацію Рейнольдс.

Прозвана "коханою Америки" після ролей у різних популярних романтичних комедіях і бойовиках, Сандра продовжує зніматися через роки після свого кінодебюту в трилері "Кат" 1987 року. Її останньою появою на екрані була роль у фільмі Бреда Пітта "Швидкісний поїзд".

Незважаючи на те, що успішна і затребувана в професії, Сандра зізналася нещодавно, що планує на деякий час зробити перерву в акторській кар'єрі.

"Я можу бути креативною, я можу бути частиною спільноти, але просто зараз робота перед камерою має бути на паузі", — сказала зірка, наголосивши, що хоче більше часу проводити зі своєю сім'єю.

Раніше Фокус писав, що Сандра Буллок розповіла, як виховує прийомних дітей.