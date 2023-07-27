Райан Рейнольдс поздравил Сандру Буллок с 59-летием, опубликовав их обнаженную сцену (видео)

Звезда "Дэдпула" опубликовал знаменитый фрагмент из романтической комедии 2009 года "Предложение".

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46-летний канадский актер Райан Рейнольдс, который славится своим юмором и регулярными подколами близких, оригинально поздравил Сандру Буллок с 59-летием.

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Звезда "Дэдпула" поделился в Instagram видео обнаженной сцены со своей бывшей партнершей по фильму 2009 года "Предложение".

"С днем рождения неподражаемую и потрясающую Сандру Буллок! На твой день рождения в этом году я подарил нам обоим координаторов интимной близости. И отдел кадров. И одежду?" — подписал звезда "Дэдпула" видео.

В знаменитом фрагменте пара сталкивается друг с другом, будучи голыми. Буллок поскользнулась в поисках полотенца после душа, а Рейнольдс только что снял одежду после пробежки. В фильме Буллок играет напористого босса, который заставляет своего помощника жениться на ней, чтобы избежать депортации в ее родную страну Канаду.

Обладательница "Оскара" вспомнила о съемках сцены в подкасте "О прошлой ночи с Адамом Рэем" в 2021 году, поделившись тем, что испытывала чувство "товарища и безопасности" во время съемок с Рейнольдсом.

"У нас с Райаном эти штуки телесного цвета приклеены к нашим интимным местам, мои волосы стратегически прикрывают соски, а у Райана …Это просто то, что там есть, я этого не видела, я не смотрела", — сказала она.

Райан Рейнольдс и Сандра Буллок Фото: Getty Images

Она добавила, что в какой-то момент режиссер крикнул: "Райан, мы видим твой мешок с яйцами!" что побудило Буллок повторять про себя: "Не смотри вниз, не смотри вниз".

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