11-летняя дочь Бейонсе станцевала перед публикой на концерте матери (видео)

Девочка участвует в туре матери Renaissance, танцуя не хуже шоу-балета Бейонсе.

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Старшая дочь Бейонсе Блю Айви готовится в будущем к карьере певицы, чтобы пойти по стопам своей знаменитой матери, и уже сейчас вместе с ней участвует в ее Renaissance World Tour. Так, в Сеть попала запись одного из концертов, где первенец Бейонсе и ее мужа Jay-Z в такой же одежде, как ее мать, танцует вместе с шоу-балетом артистки.

Как видно на кадрах, на девочке точно такая же футболка, как у Бейонсе, однако вместо камуфляжных ботфортов она надела широкие камуфляжные брюки. Блю Айви ритмично танцует в так музыке, исполняя технически отточенные движения вместе с другими танцорами.

В свои годы дочь звезды уже имеет несколько премий, в том числе "Грэмми" за лучшее музыкальное видео года ("Brown Skin Girl"). Кроме того, она стала самой молодой обладательницей BET Award в возрасте восьми лет, когда она выиграла BET Her Award в 2020 году.

21 января 2023 года Картер присоединилась к своей матери на сцене, чтобы впервые исполнить песню "Brown Skin Girl", когда Бейонсе выступала на частном шоу в Дубае, а уже 26 мая Блю Айви танцевала "My Power" и "Black Parade" со своей матерью на шоу "Renaissance World Tour" в Париже

Поклонники уверены, что девочка – достойная преемница миссис Картер и в будущем тоже будет собирать полные стадионы.

Ранее Фокус писал, что в октябре 2021 года Блю Айви вместе с родителями снялась в рекламе ювелирного дома Tiffany.