11-річна донька Бейонсе станцювала перед публікою на концерті матері (відео)

Дівчинка бере участь у турі матері Renaissance, танцюючи не гірше шоу-балету Бейонсе.

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Старша донька Бейонсе Блю Айві готується в майбутньому до кар'єри співачки, щоб піти стопами своєї знаменитої матері, і вже зараз разом з нею бере участь у її Renaissance World Tour. Так, у мережу потрапив запис одного з концертів, де первісток Бейонсе та її чоловіка Jay-Z у такому ж одязі, як її мати, танцює разом із шоу-балетом артистки.

Як видно на кадрах, на дівчинці точно така сама футболка, як у Бейонсе, проте замість камуфляжних ботфортів вона одягла широкі камуфляжні штани. Блю Айві ритмічно танцює в такт музиці, виконуючи технічно відточені рухи разом з іншими танцюристами.

У свої роки дочка зірки вже має кілька премій, зокрема "Греммі" за найкраще музичне відео року ("Brown Skin Girl"). Крім того, вона стала наймолодшою володаркою BET Award у віці восьми років, коли вона виграла BET Her Award 2020 року.

21 січня 2023 року Картер приєдналася до своєї матері на сцені, щоб уперше виконати пісню "Brown Skin Girl", коли Бейонсе виступала на приватному шоу в Дубаї, а вже 26 травня Блю Айві танцювала "My Power" і "Black Parade" зі своєю матір'ю на шоу "Renaissance World Tour" у Парижі.

Шанувальники впевнені, що дівчинка — гідна наступниця місіс Картер і в майбутньому теж збиратиме повні стадіони.

Раніше Фокус писав, що в жовтні 2021 року Блю Айві разом із батьками знялася в рекламі ювелірного дому Tiffany.