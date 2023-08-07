Вся правда о растительном масле: вред для здоровья и полезные альтернативы

Растительное масло вызывает массу споров в мире здорового питания и многие люди, беспокоящиеся о своем здоровье, давно заменили его на более полезное. Давайте разберемся, в чем виновато растительное масло, и какие есть альтернативы?

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Вы когда-нибудь задумывались о том, как влияет растительное масло на ваше здоровье? Прежде чем говорить о его воздействии на здоровье, давайте разберемся, что такое растительное масло. По сути, растительное масло — это любое пищевое масло из растений. Это довольно широкий термин. Он включает масла из многих семян, орехов и бобовых. Сюда входят такие масла, как рапсовое, подсолнечное, кукурузное, соевое и даже оливковое. Об этом пишет PharmEasy.

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Удивительный факт, но еще недавно растительное масло не было так популярно. Люди в Месопотамии, Египте, Инде и Китае использовали разные растения для добычи масла. Но только в 20 веке растительное масло стало популярным. Это было связано с новыми способами производства масла. Не все растительные масла одинаковы. Давайте рассмотрим самые распространенные из них.

Фото: Freepik

Оливковое масло богато мононенасыщенными жирами, антиоксидантами и витаминами, что делает его продуктом полезным для сердца и для общего самочувствия.

Масло канолы получают из семян рапса. Оно содержит полезные для организма омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также имеет высокую точку дымления, что делает его идеальным для приготовления пищи и выпечки.

Подсолнечное масло — широко используемое растительное масло, известное своим светлым цветом, мягким вкусом и высокой точкой дымления. Подсолнечное масло богато витамином Е, антиоксидантом, который помогает защитить клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами. В его состав входит хороший баланс полиненасыщенных и мононенасыщенных жиров, что делает его полезным для сердца.

Как делают растительное масло?

Фото: Freepik

Процесс изготовления растительного масла включает использование физической силы и/или химических веществ.

Рафинированные и нерафинированные растительные масла

Рафинированные масла обрабатываются больше, чтобы избавиться от примесей. Эти масла легкие, не имеют вкуса, тем не менее, рафинация может уменьшить некоторые полезные питательные вещества. Напротив, нерафинированное масло подвергается меньшей обработке, оно сохраняет более естественный цвет, вкус и питательные вещества, но не подходит для жарки.

Несмотря на споры, растительные масла полезны для здоровья.

Содержание макронутриентов

Как и все кулинарные масла, растительные масла содержат много калорий и большое количество незаменимых жирных кислот.

Жирные кислоты омега-6 в растительном масле

Фото: Pixabay

Многие растительные масла, такие как подсолнечное, кукурузное и соевое масло, содержат большое количество омега-6. Наше тело нуждается в них, но слишком большое их количество может вызвать проблемы со здоровьем, если не принимать Омега-3.

Витамины и минералы в растительном масле

Разные масла содержат разные витамины и минералы. Они обычно содержат жирорастворимые витамины, такие как витамин Е, который действует как антиоксидант, защищая клетки от окислительного повреждения. Кроме того, растительные масла часто содержат небольшое количество витамина К, который играет роль в свертывании крови и здоровье костей.

Вред растительного масла для здоровья

Фото: Freepik

Омега-6. Основная проблема – большое количество омега-6. Слишком много омега-6 и недостаточное количество омега-3 могут провоцировать возникновение болезней сердца и артрита. Чтобы извлечь пользу из этих жиров, нужно соблюдать баланс. Это означает, что нужно употреблять меньшее количество продуктов с омега-6 или для баланса, больше продуктов с содержанием омега-3.

Окисление растительных масел. В процессе хранения масло подвергается воздействию температуры, света и взаимодействию с кислородом (то есть окислению). Во время приготовления пищи или при неправильном хранении, они могут разрушаться и создавать вредные соединения, которые представляют опасность для здоровья.

Приготовление на сильном огне, например, во фритюре, может ускорить окисление, поэтому важно знать точку дымления вашего масла.

Трансжиры в растительных маслах. Некоторые растительные масла, особенно обработанные (рафинированные) содержат трансжиры. Это может привести к сердечным заболеваниям и другим проблемам со здоровьем.

Вы можете выбрать более здоровые альтернативы растительному маслу высокой степени переработки.

Масло авокадо холодного отжима

Масло авокадо имеет высокую точку дымления, поэтому его можно использовать для высокотемпературных методов приготовления, таких как гриль и жарка.

Фото: freepik

Оливковое масло Extra Virgin

Оливковое масло богато хорошими жирами и веществами, которые помогут сохранить здоровье и молодость. У него высокая точка дымления, что означает, что на нем можно жарить, а также использовать в салатах!

Кокосовое масло первого отжима

Фото: Pexels

Кокосовое масло идеально подходит для жарки, так как оно устойчиво к высоким температурам и не выделяет канцерогены.

В употреблении растительных масел важно соблюдать правильный баланс. Употребляйте их в умеренных количествах, по возможности выбирайте более качественные варианты и старайтесь есть разнообразную пищу.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.