Топ-10 продуктов для укрепления костей и суставов

Добавьте продукты для здоровья костей в ваш ежедневный рацион и предотвратите различные заболевания, вывихи и переломы.

Related video

С возрастом прочность костей снижается, нездоровое питание и генетика могут усугубить это состояние и вызвать ломкость костей. Ежегодно происходит более 8,9 миллиона переломов из-за ломкости костей. Плотность костей у женщин обычно снижается после 30 лет, что делает их склонными к переломам и преждевременному старению. Об этом т пишет Stylecraze.

Включение в рацион продуктов, богатых кальцием и витамином D, является одним из лучших и наиболее эффективных способов улучшить укрепить кости и суставы. Эти 10 продуктов помогут улучшить здоровье костей и бороться с остеопорозом.

Йогурт

Фото: Pexels

Йогурт является отличным источником пробиотиков, кальция, калия и витаминов D, A и фолиевой кислоты. Ученые обнаружили, что ежедневное употребление йогурта помогает предотвратить переломы. Если у вас слабые кости, лучше употреблять йогурт, обогащенный кальцием.

Молоко

Фото: Freepik

Молоко является еще одним основным источником кальция, фосфора, калия и витаминов А и D. Вы можете сохранить свои кости крепкими, употребляя коровье молоко, однако избегайте его, если вы страдаете непереносимостью лактозы. Вы также можете пить молоко, обогащенное кальцием и витамином D.

Темная листовая зелень

Фото: Freepik

Темная листовая зелень, такая как шпинат, капуста, руккола, салат и мангольд, являются отличными источниками кальция, антиоксидантов и витаминов С и К. Потребление не менее трех различных видов темной листовой зелени ежедневно может помочь вам укрепить кости и иммунитет.

Сыр

Фото: Getty

Сыр сделан из молока и, следовательно, является отличным источником кальция. Кроме этого в нем содержится витамин А, витамин В12, цинк и фосфор. Регулярно употребляя сыр, вы не только улучшите вкус своих блюд, но и защитите свои кости от ломкости. Если у вас непереносимость лактозы, вы можете употреблять сыр чеддер, который содержит незначительное количество лактозы.

Рыба

Фото: Freepik

Рыба, такая как сардины, тунец, сом, палтус, скумбрия, сельдь, форель, треска и лосось, являются цельными пищевыми источниками витамина D. Витамин D способствует минерализации костей, то есть без витамина D ваши кости не смогут усваивать кальций.

Яйца

Фото: Pexels

Яичные желтки являются отличным источником жирорастворимых витаминов, таких как витамины D, A, E и K. Витамин D необходим для усвоения кальция и улучшения здоровья костей. Убедитесь, что вы потребляете яйца целиком, а не только белки.

Брокколи

Фото: Getty Images

Брокколи — это крестоцветный овощ, известный своими многочисленными преимуществами для здоровья. Он богат кальцием, витамином С, калием, фосфором, фолиевой кислотой и витамином К. Ежедневное употребление брокколи поможет укрепить кости и зубы. А также этот овощ помогает похудеть и бороться с высоким кровяным давлением, раком и диабетом.

Орехи

Фото: Pixabay

Орехи богаты полезными жирами, омега-3 жирными кислотами и белком. Ученые обнаружили, что ежедневное употребление нескольких видов орехов помогает улучшить общее состояние здоровья, в том числе здоровье костей. Орехи можно есть целыми или измельчать и добавлять в смузи, завтраки и салаты.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Семена

Семена являются прекрасным источником кальция, а также они богаты белками, пищевыми волокнами, полезными жирами, фосфором, железом и калием. Вы можете употреблять семена льна, подсолнечника, дыни, тыквы и кунжута, добавляя их в кашу, смузи, салаты или тосты с яйцом и авокадо.

Фасоль

Фото: Freepik

Фасоль является отличным источником растительного белка, а еще содержит кальций, фосфор, калий и омега-3 жирные кислоты. Ученые подтвердили, что употребление бобовых помогает предотвратить потерю костной массы. Употребляйте в пищу ростки фасоли, чечевицу, фасоль и нут.

Это лучшие продукты, которые способны укрепить ваше здоровье, предотвратить потерю костной массы и укрепить кости.

Напомним, грибы, говядина, сыр рикотта и другие восхитительные продукты помогут вам увеличить потребление витамина D из природных источников.

Ранее Фокус писал о том, что миндаль, яйца, лосось и многое другое — продукты богатые биотином — витамином, который отвечает не только за здоровье волос, но и состояние вашего организма в целом.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.