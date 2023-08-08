Топ-10 продуктів для зміцнення кісток та суглобів

Додайте продукти для здоров'я кісток у ваш щоденний раціон та допоможіть запобігти різним захворюванням, вивихам і переломам.

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З віком міцність кісток знижується, нездорове харчування і генетика можуть погіршити цей стан й викликати ламкість кісток. Щорічно відбувається понад 8,9 мільйона переломів саме через ламкість кісток. Щільність кісток у жінок зазвичай знижується після 30 років, що робить їх схильними до переломів й передчасного старіння. Про це пише Stylecraze.

Включення в раціон продуктів, багатих на кальцій і вітамін D, є одним із найкращих та найефективніших способів поліпшити зміцнення кісток і суглобів. Ці 10 продуктів допоможуть поліпшити здоров'я кісток і боротися з остеопорозом.

Йогурт

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Йогурт є чудовим джерелом пробіотиків, кальцію, калію, вітамінів D, A і фолієвої кислоти. Учені виявили, що щоденне вживання йогурту допомагає запобігти переломам. Якщо у вас слабкі кістки, краще вживати йогурт, збагачений кальцієм.

Молоко

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Молоко є ще одним основним джерелом кальцію, фосфору, калію та вітамінів А і D. Ви можете зберегти свої кістки міцними, вживаючи коров'яче молоко, проте уникайте його, якщо ви страждаєте на непереносимість лактози. Ви також можете пити молоко, збагачене кальцієм та вітаміном D.

Темна листова зелень

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Темна листова зелень, така як шпинат, капуста, рукола, салат і мангольд, є чудовими джерелами кальцію, антиоксидантів і вітамінів С і К. Споживання щонайменше трьох різних видів темної листової зелені щодня може допомогти вам зміцнити кістки та імунітет.

Сир

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Сир зроблений із молока і, отже, є чудовим джерелом кальцію. Крім цього в ньому міститься вітамін А, вітамін В12, цинк і фосфор. Регулярно вживаючи сир, ви не тільки поліпшите смак своїх страв, а й захистите свої кістки від ламкості. Якщо у вас непереносимість лактози, ви можете вживати сир чеддер, який містить незначну кількість лактози.

Риба

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Риба, така як сардини, тунець, сом, палтус, скумбрія, оселедець, форель, тріска і лосось, є цільними харчовими джерелами вітаміну D. Вітамін D сприяє мінералізації кісток, тобто без вітаміну D ваші кістки не зможуть засвоювати кальцій.

Яйця

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Яєчні жовтки є чудовим джерелом жиророзчинних вітамінів, таких як вітаміни D, A, E і K. Вітамін D необхідний для засвоєння кальцію й поліпшення здоров'я кісток. Переконайтеся, що ви споживаєте яйця цілком, а не тільки білки.

Брокколі

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Броколі — це хрестоцвітний овоч, відомий своїми численними перевагами для здоров'я. Він багатий на кальцій, вітамін С, калій, фосфор, фолієву кислоту та вітамін К. Щоденне вживання броколі допоможе зміцнити кістки і зуби. А також цей овоч допомагає схуднути, боротися з високим кров'яним тиском, раком і діабетом.

Горіхи

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Горіхи багаті корисними жирами, омега-3 жирними кислотами та білком. Вчені виявили, що щоденне вживання кількох видів горіхів допомагає поліпшити загальний стан здоров'я, зокрема здоров'я кісток. Горіхи можна їсти цілими або подрібнювати й додавати в смузі, сніданки та салати.

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Насіння

Насіння є чудовим джерелом кальцію, а також воно багате на білки, харчові волокна, корисні жири, фосфор, залізо і калій. Ви можете вживати насіння льону, соняшнику, дині, гарбуза та кунжуту, додаючи його до каші, смузі, салатів або тостів з яйцем і авокадо.

Квасоля

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Квасоля є чудовим джерелом рослинного білка, а ще містить кальцій, фосфор, калій та омега-3 жирні кислоти. Учені підтвердили, що вживання бобових допомагає запобігти втраті кісткової маси. Вживайте в їжу паростки квасолі, сочевицю, квасолю та нут.

Це найкращі продукти, які здатні зміцнити ваше здоров'я, запобігти втраті кісткової маси і зміцнити кістки.

Нагадаємо, гриби, яловичина, сир рікотта та інші чудові продукти допоможуть вам збільшити споживання вітаміну D з природних джерел.

Раніше Фокус писав про те, що мигдаль, яйця, лосось і багато іншого — продукти, багаті на біотин - вітамін, який відповідає не тільки за здоров'я волосся, а й за стан вашого організму загалом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.