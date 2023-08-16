Посвежевшую Кару Делевинь заметили на Манхэттене в меховой панаме

Модель проводила время с друзбями, наслаждалась мороженным и отдыхом.

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30-летняя британская супермодель Кара Делевинь сейчас находится в Нью-Йорке. Ее заметили гуляющей по Манхэттену, и выглядела она куда лучше, чем в прошлом году, когда СМИ облетели ее фото и видео, где девушка вела себя неадекватно. На прогулку знаменитость оделась очень стильно, пишет Daily Mail.

На ней были брюки-карго цвета хаки с высокой талией, белоснежное боди-борцовка и белые кроссовки. На голову Кара надела бежевую меховую панаму, очень похожую на те, которые делает украинский мастер Руслан Багинский, а ее короткие светлые волосы были распущены.

Модель наслаждалась мороженным и рогаликом, которые держала в руках. В компании друзей девушка затем отправилась на мероприятие Aerie Hidden Gems Marketplace. На опубликованных фото видно, что Делевинь была в хорошем настроении, и ее внешность тоже значительно посвежела в сравнении с сентябрем прошлого года.

Тогда ее сфотографировали без обуви и в грязных носках в аэропорту Ван-Найс в Лос-Анджелесе. Она выглядела неряшливой и растрепанной, курила и сильно нервничала, разговаривая с кем-то по телефону. Тогда ее состояние вызвало серьезные опасения как у поклонников знаменитости, так и у ее родных. Позже все объяснили ее переутомлением, который и привел к нервному срыву.

Звезда все же нашла в себе силы преодолеть этот тяжелый жизненный этап. Она зарегистрировалась в реабилитационном центре после того, как увидела "душераздирающие" фотографии самой себя, заставившие ее проснуться.

В интервью Vogue в апреле этого года Кара призналась, что не была "готова" бороться со своими демонами, пока не попала в "плохое место".

"У меня были своего рода вмешательства, но я не была готова. Это проблема. Я не была у терапевта три года. Я просто оттолкнула всех, что заставило меня понять, насколько я была в плохом месте".

В недавней беседе с ELLE Делевинь сказала, что ее девушка Минке (Лия Мейсон) вернула ей смысл жизни:

"Моя девушка действительно чудесно познакомила меня со многими вещами и людьми. В этих отношениях так много всего произошло одновременно, что сделало меня такой счастливой и довольной тем, кто я есть".

Ранее Фокус писал, что Кара Делевинь рассказала, почему хотела покончить жизнь самоубийством.