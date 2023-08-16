Посвіжілу Кару Делевінь помітили на Мангеттені в хутряній панамі

Модель проводила час із друзями, насолоджувалася морозивом і відпочинком.

Related video

30-річна британська супермодель Кара Делевінь зараз перебуває в Нью-Йорку. Її помітили, коли вона гуляла Мангеттеном, виглядаючи значно краще, ніж торік, коли ЗМІ облетіли її фото і відео, де дівчина поводилася неадекватно. На прогулянку знаменитість одягнулася дуже стильно, пише Daily Mail.

На ній були штани-карго кольору хакі з високою талією, білосніжне боді-бірцівка і білі кросівки. На голову Кара одягла бежеву хутряну панаму, дуже схожу на ті, які робить український майстер Руслан Багінський, а її коротке світле волосся було розпущене.

Модель насолоджувалася морозивом і рогаликом, які тримала в руках. У компанії друзів дівчина потім вирушила на захід Aerie Hidden Gems Marketplace. На опублікованих фото видно, що Делевінь була в гарному настрої, і її зовнішність теж значно посвіжішала, як порівняти з вереснем минулого року.

Тоді її сфотографували без взуття і в брудних шкарпетках в аеропорту Ван-Найс у Лос-Анджелесі. Вона виглядала неохайною і розпатланою, курила і сильно нервувала, розмовляючи з кимось по телефону. Тоді її стан викликав серйозні побоювання як у шанувальників знаменитості, так і в її рідних. Пізніше все пояснили її перевтомою, яка і призвела до нервового зриву.

Зірка все ж знайшла в собі сили подолати цей важкий життєвий етап. Вона зареєструвалася в реабілітаційному центрі після того, як побачила "несамовиті" фотографії самої себе, що змусили її прокинутися.

В інтерв'ю Vogue у квітні цього року Кара зізналася, що не була "готова" боротися зі своїми демонами, поки не потрапила в "погане місце".

"У мене були свого роду втручання, але я не була готова. Це проблема. Я не була у терапевта три роки. Я просто відштовхнула всіх, що змусило мене зрозуміти, наскільки я була в поганому місці".

У недавній бесіді з ELLE Делевінь сказала, що її дівчина Мінке (Лія Мейсон) повернула їй сенс життя:

"Моя дівчина справді чудово познайомила мене з багатьма речами і людьми. У цих стосунках так багато всього сталося одночасно, що зробило мене такою щасливою і задоволеною тим, хто я є".

Раніше Фокус писав, що Кара Делевінь розповіла, чому хотіла покінчити життя самогубством.