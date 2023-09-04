Синдром понедельника: 4 совета, как избавиться от хандры и повысить продуктивность

Победить хандру понедельника может быть сложной задачей, на первый взгляд, однако вы можете научиться сохранять спокойствие и продуктивность с помощью этих эффективных советов.

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После уютных выходных или праздничного вечера с друзьями и семьей мысль о понедельнике может вызвать у вас беспокойство. В понедельник вполне естественно чувствовать себя разбитым и рассредоточенным, но всегда есть решение, и вы можете проявить свою волю, чтобы сохранять спокойствие. Если вы чувствуете грусть понедельника, успокойте свои нервы с помощью этих эффективных способов. Об этом пишет Health Shots.

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Понедельник обычно ассоциируется с незаконченной и наваленной стопкой работы. Однако каким бы пугающим ни был ваш понедельник, всегда есть решение, которое поможет вам сохранять спокойствие.

Планируйте заранее

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"Заблаговременное планирование поможет вам составить план на неделю. Выделите время на выходных, чтобы составить ориентировочный график, который даст вам понимание того, как будет выглядеть предстоящая неделя", — предлагает клинический психолог доктор Камне Чиббер.

Планирование недели до ее начала всегда поможет вам оставаться в хорошем расположении духа всю неделю. Если вы заранее составите список дел, это поможет вам лучше справляться с непредвиденными ситуациями и чувствовать себя увереннее.

Отдавайте приоритет занятиям, которые вам нравятся

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Эксперт говорит: "Помещайте занятия, которые вам нравятся, в начало или конец каждого дня. Это поможет вам с нетерпением ждать чего-то хорошего и позитивного, что должно произойти в этот день".

Сделайте свой день веселее, ежедневно включив в него какие-нибудь интересные занятия. Такое времяпрепровождение снимает стресс, а также помогает вам заниматься своим увлечением или хобби в свободное время. Это может быть что угодно: от игры в головоломки с друзьями до посещения спортзала — список можно продолжать в зависимости от предпочтений. Вы также можете ежедневно или еженедельно баловать себя чем-то приятным, например, чашкой кофе или букетом цветов, чтобы прожить этот день позитивно.

Одна задача за раз

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Одна из главных ошибок, которую совершает большинство людей, — это загромождать свой день слишком большим количеством задач. Всегда учитесь выполнять одну задачу за раз и избегайте многозадачности, которая только вызывает у вас чувство перегруженности и снижает продуктивность на работе. Точно так же, как мы проводим один день за раз, научитесь начинать с одной задачи и заканчивать ее, прежде чем переходить к следующей.

Не торопитесь по утрам

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Постоянно переводите будильник "еще на 10 минут"? Обычно люди поддаются этой плохой привычке нажимать кнопку повтора только для того, чтобы в конечном итоге просыпаться поздно и торопиться, создавая вокруг хаос. Вы всегда можете создать здоровый утренний распорядок, практикуя техники глубокого дыхания, медитацию или йогу, избегая использования телефона в течение как минимум 1 часа после пробуждения. Крайне важно дать утром себе успокоиться и настроиться на работу, прежде чем броситься в водоворот дел и событий.

"Начинайте свой день немного медленнее с успокаивающих занятий по утрам. Чрезмерная спешка ранним утром может создать ощущение беспокойства", — говорит психолог.

Напомним, ученые обнаружили, что долгий сон на выходных вредит вашему здоровью.

Ране Фокус писал о том, что на завтрак нужно есть правильные продукты, которые насытят вас энергией и помогут похудеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту