Синдром понедельника: 4 совета, как избавиться от хандры и повысить продуктивность
Победить хандру понедельника может быть сложной задачей, на первый взгляд, однако вы можете научиться сохранять спокойствие и продуктивность с помощью этих эффективных советов.
После уютных выходных или праздничного вечера с друзьями и семьей мысль о понедельнике может вызвать у вас беспокойство. В понедельник вполне естественно чувствовать себя разбитым и рассредоточенным, но всегда есть решение, и вы можете проявить свою волю, чтобы сохранять спокойствие. Если вы чувствуете грусть понедельника, успокойте свои нервы с помощью этих эффективных способов. Об этом пишет Health Shots.
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Понедельник обычно ассоциируется с незаконченной и наваленной стопкой работы. Однако каким бы пугающим ни был ваш понедельник, всегда есть решение, которое поможет вам сохранять спокойствие.
Планируйте заранее
"Заблаговременное планирование поможет вам составить план на неделю. Выделите время на выходных, чтобы составить ориентировочный график, который даст вам понимание того, как будет выглядеть предстоящая неделя", — предлагает клинический психолог доктор Камне Чиббер.
Планирование недели до ее начала всегда поможет вам оставаться в хорошем расположении духа всю неделю. Если вы заранее составите список дел, это поможет вам лучше справляться с непредвиденными ситуациями и чувствовать себя увереннее.
Отдавайте приоритет занятиям, которые вам нравятся
Эксперт говорит: "Помещайте занятия, которые вам нравятся, в начало или конец каждого дня. Это поможет вам с нетерпением ждать чего-то хорошего и позитивного, что должно произойти в этот день".
Сделайте свой день веселее, ежедневно включив в него какие-нибудь интересные занятия. Такое времяпрепровождение снимает стресс, а также помогает вам заниматься своим увлечением или хобби в свободное время. Это может быть что угодно: от игры в головоломки с друзьями до посещения спортзала — список можно продолжать в зависимости от предпочтений. Вы также можете ежедневно или еженедельно баловать себя чем-то приятным, например, чашкой кофе или букетом цветов, чтобы прожить этот день позитивно.
Одна задача за раз
Одна из главных ошибок, которую совершает большинство людей, — это загромождать свой день слишком большим количеством задач. Всегда учитесь выполнять одну задачу за раз и избегайте многозадачности, которая только вызывает у вас чувство перегруженности и снижает продуктивность на работе. Точно так же, как мы проводим один день за раз, научитесь начинать с одной задачи и заканчивать ее, прежде чем переходить к следующей.
Не торопитесь по утрам
Постоянно переводите будильник "еще на 10 минут"? Обычно люди поддаются этой плохой привычке нажимать кнопку повтора только для того, чтобы в конечном итоге просыпаться поздно и торопиться, создавая вокруг хаос. Вы всегда можете создать здоровый утренний распорядок, практикуя техники глубокого дыхания, медитацию или йогу, избегая использования телефона в течение как минимум 1 часа после пробуждения. Крайне важно дать утром себе успокоиться и настроиться на работу, прежде чем броситься в водоворот дел и событий.
"Начинайте свой день немного медленнее с успокаивающих занятий по утрам. Чрезмерная спешка ранним утром может создать ощущение беспокойства", — говорит психолог.
Напомним, ученые обнаружили, что долгий сон на выходных вредит вашему здоровью.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту